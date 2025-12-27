Brutális erejű földrengés rázta meg Tajvant, kiadták a cunamiriadót – videó

Központi Meteorológiai Szolgálat (CWA) jelentése szerint szombaton 23:05-kor 7-es erősségű földrengés rázta meg Tajvan északkeleti partjait – írja a Világgazdaság a Focus Taiwan nyomán.
A portál szerint a földrengés epicentruma a tengeren volt, mintegy 32,3 kilométerre keletre az Jilan megyeházától, 72,8 kilométer mélyen.
Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen károk keletkeztek, vagy hogy megsérült-e valaki. Annyi bizonyos, hogy tajpeji városvezetés arról számolt be, hogy a közvetlen utóhatásban nem jelentettek nagyobb károkat, csupán néhány elszigetelt esetben fordult elő gáz- és vízszivárgás, valamint kisebb épületkárok.
Lai Csing-te, Tajvan elnöke egy közösségi médiás bejegyzésben azt nyilatkozta, hogy a hatóságok kézben tartják a helyzetet, és arra is felszólította a lakosságot, hogy legyenek felkészülve az utórengésekre.
A Japán Meteorológiai Ügynökség 2025. december 28-án, helyi idő szerint 0:13-kor cunamiriadót adott ki – írja a Mirror.
A Fukui Shimbun japán regionális műsorszolgáltató szerint kisebb tengerszint-ingadozások várhatók Okinawa prefektúra Miyakojima és Yaeyama térségében, a cunami magassága előreláthatólag kevesebb mint 0,2 méter lesz.
Jelentős áradásra vagy pusztításra nem kell számítani, de a kikötőkben kisebb hullámok vagy áramlatok előfordulhatnak.
