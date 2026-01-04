SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Vészhelyzet a levegőben: Kolozsvár helyett Ferihegyen landolt egy repülőgép

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 15:00
A Lufthansa járata vasárnap kora délután Ferihegyen landolt a célállomás helyett.

Vészhelyzet miatt vasárnap kora délután Ferihegyen landolt a Lufthansa egyik járata, számolt be róla a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldala.

Vészhelyzet miatt Ferihegyen landolt egy Kolozsvár felé tartó gép
Vészhelyzet miatt Ferihegyen landolt egy Kolozsvár felé tartó gép / Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Ferihegyen ért földet a Kolozsvár felé tartó repülőgép

A repülőgép Münchenből indult, de  az Airbus A320-as személyzete megszakította az utat vészhelyzetre hivatkozva, ezért Budapest felé indultak. A hírek szerint a repülő madárral ütközött, a baleset miatt pedig az egyik hajtóművet le kellett állítani.

A karbantartóbázis itt van Ferihegyen, ezért (is) dönthetett a személyzet az átrepülésről. Az egy hajtóművel történő repülés nem követel meg a legközelebbi reptéren leszállást, és a pilóták alaposan ki vannak képezve az ilyen helyzetekre. A gép 13:35-kor rendben leszállt

- írja a Tudásmorzsák a repülésről oldal.

 

