Vészhelyzet a levegőben: Kolozsvár helyett Ferihegyen landolt egy repülőgép

Vészhelyzet miatt vasárnap kora délután Ferihegyen landolt a Lufthansa egyik járata, számolt be róla a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldala.

Vészhelyzet miatt Ferihegyen landolt egy Kolozsvár felé tartó gép / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Ferihegyen ért földet a Kolozsvár felé tartó repülőgép

A repülőgép Münchenből indult, de az Airbus A320-as személyzete megszakította az utat vészhelyzetre hivatkozva, ezért Budapest felé indultak. A hírek szerint a repülő madárral ütközött, a baleset miatt pedig az egyik hajtóművet le kellett állítani.

A karbantartóbázis itt van Ferihegyen, ezért (is) dönthetett a személyzet az átrepülésről. Az egy hajtóművel történő repülés nem követel meg a legközelebbi reptéren leszállást, és a pilóták alaposan ki vannak képezve az ilyen helyzetekre. A gép 13:35-kor rendben leszállt

- írja a Tudásmorzsák a repülésről oldal.