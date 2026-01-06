Gyászba borult Székesfehérvár, elhunyt a város emblematikus alakja

Szomorú hírt osztottak meg a minap Székesfehérvár közösségi oldalán. A Facebookon közzétett posztban úgy fogalmaztak, még próbálják felfogni a felfoghatatlant, miután hatalmas veszteség érte őket január 5-én: elhunyt szeretett városuk gasztronómiájának emblematikus alakja, Pamminger Ede, mindannyiuk Ede bácsija, aki mostantól már az égiék asztalára varázsolja majd a jobbnál jobb fogásokat.
Hihetetlen, hogy már soha többé nem lesz része az adventi forgatagnak éppen úgy, ahogyan a Halünnepnek vagy a Lecsófőzőnek sem. Egészen biztosan mindannyian emlékszünk vidám mosolyára, kedves szavaira és isteni finomságaira...
- tették hozzá.
Őszinte részvétünk szeretteinek és családjának. Nyugodj békében, s ne feledd Fehérvár mindig emlékezni fog Rád, mindig az életünk része maradsz...
- zárták a megemlékezésüket.
