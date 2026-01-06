Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Várják az ajánlásokat a Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díjra

Bonis Bona – A nemzet tehetségei
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 16:50
Bonis Bona-díjajánlás
Újra lehet ajánlásokat tenni a több mint tíz éve működő „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjra.
Bors
A szerző cikkei

Várják az ajánlásokat a „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjra. Idén is lehetőség nyílik arra, hogy reflektorfénybe kerüljenek azok a szakemberek, akik nap mint nap a fiatal tehetségek útját egyengetik. A díj célja: elismerni és megbecsülni mindazokat, akik hosszú éveken keresztül kiemelkedő elhivatottsággal segítik a tehetségek kibontakozását a magyarországi, a határon túli magyar, illetve a magyarországi nemzetiségi oktatási intézményekben.

A tehetségek lehetnek ihhoni vagy határon túliak
A tehetségek lehetnek itthoni vagy határon túli magyarok is / Fotó: fizkes / 

Tehetségek itthon és a határon túl

Három kategóriában várják az ajánlásokat

  1. A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” 
  2. A „Tehetségbarát Önkormányzat” 
  3. A „Tehetségbarát Vállalat” (itt két kategóriát hirdettek meg)

Kik lehetnek a jelöltek a „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjra?

A díj rangos erkölcsi és anyagi elismerést jelent mindazok számára, akik hivatásuknak tekintik a tehetséggondozást. Olyan szakemberek jelölhetők, akik legalább öt éven keresztül dokumentáltan, folyamatosan és eredményesen segítették a fiatal tehetségeket. A jelölés érvényességéhez két ajánló személy támogatása szükséges. A díjazottak nemcsak erkölcsi megbecsülésben részesülnek, hanem 800.000 forint támogatást is kapnak. Várhatóan 25 szakember veheti át idén az elismerést - írja a Ripost

Crew,Of,Talented,Bloggers,Enjoying,Work,Break,In,Friendly,Atmosphere
A tehetség felismerése ugyanolyan fontos, mint a tehetség maga Fotó: GaudiLab / 

A „Tehetségbarát Önkormányzat”

Ez a díj azokat a településeket ismeri el, amelyek az alapfeladataikon túl is aktívan tesznek a tehetségek felkutatásáért és támogatásáért. Ide tartozik a helyi tehetséggondozó programok működtetése és fejlesztése, valamint az együttműködés a tehetségsegítő szervezetekkel. A díjat elnyerő négy önkormányzat az elismerés mellett 2 millió forint anyagi támogatásban is részesül, amelyet kifejezetten a helyi tehetséggondozó tevékenységek további fejlesztésére fordíthatnak.

A fiatalok tehetségén múlik, milyen lesz a jövőnk / Fotó: marcogovel / 

A „Tehetségbarát Vállalat” díj 

A „Tehetségbarát Vállalat” díj azoknak a cégeknek szól, amelyek kiemelkedő szerepet vállalnak a tehetséggondozásban, legyen szó a szervezeten belüli vagy azon túli programokról. Olyan vállalatok pályázhatnak, amelyek tudatosan, professzionális módon támogatják a területükhöz kapcsolódó tehetségkibontakoztatási folyamatokat. A díj célja, hogy elismerje azokat a cégeket, amelyek hosszú távon is elkötelezettek a tehetségek támogatása mellett.
A vállalatok két kategóriában nevezhetnek:
1. Mikro-, kis- és középvállalkozások díja: egyebek mellett 4.000.000 forint. Egy vállalat részesül elismerésben.
2. Nagyvállalatok díja: egyebek mellett a „Tehetségbarát Vállalat” cím elnyerése, valamint együttműködési partnerség kialakítása a Nemzeti Tehetség Programot megvalósító Nemzeti Tehetség Központtal. Ebben a kategóriában szintén egy vállalat kaphat díjat.

Mindhárom díjra 2026. január 12-én 16 óráig lehet ajánlást tenni vagy pályázatot benyújtani. A díjak pénzügyi hátterét a Nemzeti Tehetség Program biztosítja, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakmai irányítása mellett. 

A pályázatokról bővebben itt, és itt olvashatsz!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
