Várják az ajánlásokat a „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjra. Idén is lehetőség nyílik arra, hogy reflektorfénybe kerüljenek azok a szakemberek, akik nap mint nap a fiatal tehetségek útját egyengetik. A díj célja: elismerni és megbecsülni mindazokat, akik hosszú éveken keresztül kiemelkedő elhivatottsággal segítik a tehetségek kibontakozását a magyarországi, a határon túli magyar, illetve a magyarországi nemzetiségi oktatási intézményekben.
Három kategóriában várják az ajánlásokat
A díj rangos erkölcsi és anyagi elismerést jelent mindazok számára, akik hivatásuknak tekintik a tehetséggondozást. Olyan szakemberek jelölhetők, akik legalább öt éven keresztül dokumentáltan, folyamatosan és eredményesen segítették a fiatal tehetségeket. A jelölés érvényességéhez két ajánló személy támogatása szükséges. A díjazottak nemcsak erkölcsi megbecsülésben részesülnek, hanem 800.000 forint támogatást is kapnak. Várhatóan 25 szakember veheti át idén az elismerést - írja a Ripost.
Ez a díj azokat a településeket ismeri el, amelyek az alapfeladataikon túl is aktívan tesznek a tehetségek felkutatásáért és támogatásáért. Ide tartozik a helyi tehetséggondozó programok működtetése és fejlesztése, valamint az együttműködés a tehetségsegítő szervezetekkel. A díjat elnyerő négy önkormányzat az elismerés mellett 2 millió forint anyagi támogatásban is részesül, amelyet kifejezetten a helyi tehetséggondozó tevékenységek további fejlesztésére fordíthatnak.
A „Tehetségbarát Vállalat” díj azoknak a cégeknek szól, amelyek kiemelkedő szerepet vállalnak a tehetséggondozásban, legyen szó a szervezeten belüli vagy azon túli programokról. Olyan vállalatok pályázhatnak, amelyek tudatosan, professzionális módon támogatják a területükhöz kapcsolódó tehetségkibontakoztatási folyamatokat. A díj célja, hogy elismerje azokat a cégeket, amelyek hosszú távon is elkötelezettek a tehetségek támogatása mellett.
A vállalatok két kategóriában nevezhetnek:
1. Mikro-, kis- és középvállalkozások díja: egyebek mellett 4.000.000 forint. Egy vállalat részesül elismerésben.
2. Nagyvállalatok díja: egyebek mellett a „Tehetségbarát Vállalat” cím elnyerése, valamint együttműködési partnerség kialakítása a Nemzeti Tehetség Programot megvalósító Nemzeti Tehetség Központtal. Ebben a kategóriában szintén egy vállalat kaphat díjat.
