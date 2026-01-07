Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Érdemes betartani a jégen tartózkodás szabályait! Akár 200 ezer forintra is büntethetnek

szabály
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 19:06
havazásjégBalaton
Figyelmeztetés érkezett! Csalogató a befagyott Balatonra lépni, de tilos és életveszélyes!

A balesetek megelőzése érdekében fogadják meg a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tanácsait! – írja a Police.hu. A Balaton szélmentes részein és a nyugodt vízű kikötőkben kialakult 2-3 cm vastagságú jégtakaró vonzza az embereket arra, hogy rálépjenek és sportolni próbáljanak rajta. Azonban ez életveszélyes! Erre figyelmeztetnek a hatóságok. A befagyott Balatonra vonatkozó szabályokat alább felsoroljuk.

Tilos a félig befagyott Balaton vízére lépni!
Tilos a félig befagyott Balaton vízére lépni!
Fotó: Wirestock Creators /  Shutterstock 

Tilos és életveszélyes a félig befagyott Balaton vízére lépni

  • A jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya, hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.
  • A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a 10 centimétert, és egyben acélos, jó minőségű is a szerkezete.

A Balaton eddig kialakult jegén tartózkodni TILOS, hiszen sehol nem alakult ki megfelelő vastagságú, és erősségű jégréteg!

Várhatóan a héten (január 12-ig) lesz egy még komolyabb lehűlés, amely a hideg, 0 fok körüli vizet a szél leállása esetén viszonylag gyorsan megfagyasztja.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság felhívja a figyelmet, hogy TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni:

•          éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,

•          járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,

•          kikötők és veszteglőhelyek területén!

•          folyóvizeken! 

 A jégen tartózkodás szabályait, a jégbeszakadások miatt bekövetkezett balesetek megelőzése érdekében a rendőrök fokozottan ellenőrzik.

A szabályok megszegése miatt a rendőr, a közterület-felügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője figyelmeztetést alkalmazhat, 6.500-65.000 forintig terjedő (ismételt elkövetés esetben 90.000.-Ft-ig) helyszíni bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési eljárást indíthat, melyben akár 200.000 forintig terjedő pénzbírságot is kiszabhatnak.

Fontos tanács, hogy a jeges vízből, a jégből mentett embert azonnal ne vigyük túlfűtött meleg helyre! Fokozatosan próbáljuk felmelegíteni a testét, a vérkeringését normál módon beindítani, természetesen előzőleg a jeges ruházatától meg kell szabadítani! Az ilyen személyt minden esetben orvosi ellátásban kell részesíteni.

Ha bármilyen jéggel kapcsolatos veszélyhelyzetet észlelnek (beszakadás, süllyedés stb.) azonnal hívják a 112-es segélyhívón a vízirendészet járőreit, vagy kérjenek segítséget a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 1817-es vízi segélyhívó telefonszámán!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu