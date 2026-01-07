Érdemes betartani a jégen tartózkodás szabályait! Akár 200 ezer forintra is büntethetnek

A balesetek megelőzése érdekében fogadják meg a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tanácsait! – írja a Police.hu. A Balaton szélmentes részein és a nyugodt vízű kikötőkben kialakult 2-3 cm vastagságú jégtakaró vonzza az embereket arra, hogy rálépjenek és sportolni próbáljanak rajta. Azonban ez életveszélyes! Erre figyelmeztetnek a hatóságok. A befagyott Balatonra vonatkozó szabályokat alább felsoroljuk.
A Balaton eddig kialakult jegén tartózkodni TILOS, hiszen sehol nem alakult ki megfelelő vastagságú, és erősségű jégréteg!
Várhatóan a héten (január 12-ig) lesz egy még komolyabb lehűlés, amely a hideg, 0 fok körüli vizet a szél leállása esetén viszonylag gyorsan megfagyasztja.
A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság felhívja a figyelmet, hogy TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni:
• éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
• járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
• kikötők és veszteglőhelyek területén!
• folyóvizeken!
A jégen tartózkodás szabályait, a jégbeszakadások miatt bekövetkezett balesetek megelőzése érdekében a rendőrök fokozottan ellenőrzik.
A szabályok megszegése miatt a rendőr, a közterület-felügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője figyelmeztetést alkalmazhat, 6.500-65.000 forintig terjedő (ismételt elkövetés esetben 90.000.-Ft-ig) helyszíni bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési eljárást indíthat, melyben akár 200.000 forintig terjedő pénzbírságot is kiszabhatnak.
Fontos tanács, hogy a jeges vízből, a jégből mentett embert azonnal ne vigyük túlfűtött meleg helyre! Fokozatosan próbáljuk felmelegíteni a testét, a vérkeringését normál módon beindítani, természetesen előzőleg a jeges ruházatától meg kell szabadítani! Az ilyen személyt minden esetben orvosi ellátásban kell részesíteni.
Ha bármilyen jéggel kapcsolatos veszélyhelyzetet észlelnek (beszakadás, süllyedés stb.) azonnal hívják a 112-es segélyhívón a vízirendészet járőreit, vagy kérjenek segítséget a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 1817-es vízi segélyhívó telefonszámán!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.