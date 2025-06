/Európa legveszélyesebb vulkánja kegyetlen pusztításra képes – friss felvételek az Etna kitöréséről

Újra életre kelt Európa legnagyobb aktív vulkánja, az Etna. Hétfőn délelőtt a szicíliai hegy egyik krátere váratlanul beomlott, amit hatalmas robaj kísért, és több kilométer magas hamufelhő emelkedett az égbe. A környéken tartózkodó kirándulók ijedten menekültek a helyszínről, többen közülük meg is örökítették a drámai pillanatokat. A leglátványosabb felvételeket most képgalériában mutatjuk be!

Az Etna vulkán rendszeresen kitör Olaszországban (Fotó: Forrás: AFP/2023 Anadolu/Salvatore Allegra)

Európa legaktívabb tűzhányója az Etna

A kitörés az Etna délkeleti kráterének északi peremének omlása nyomán következett be. A robbanásokat úgynevezett Stromboli-típusú vulkáni aktivitás és piroklasztikus törmelékáram kísérte, amely sűrű, sötétszürke hamufelhőt juttatott öt kilométeres magasságba. Szerencsére a kitörés ezúttal nem okozott személyi sérülést, és a környező települések, valamint a turisták is biztonságban vannak.

A láva a megszokott útvonalon halad, így jelenleg nem fenyeget lakott területeket. Bár a közeli cataniai repülőtéren a legmagasabb készültségi szintet rendelték el, a légi forgalmat nem korlátozták, a járatok a menetrend szerint közlekednek. Renato Schifani, Szicília tartományi elnöke hangsúlyozta, a hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet az Országos Geológiai és Vulkanológiai Intézettel (INGV) együttműködésben. Egyelőre tehát nincs szükség lakosságvédelmi intézkedésekre.

Az INGV által megosztott hőfigyelő kamera felvételein jól látható a láva útvonala. Az intézet hozzátette, hogy a Délkeleti-kráter robbanásos aktivitása lávaszökőkúttá alakult.

Az INGV már vasárnap jelezte, hogy a vulkanikus aktivitás felerősödött, így a hétfői esemény nem érte teljesen váratlanul a szakembereket. Hasonló omlás történt legutóbb 2014-ben, így a mostani kitörés az Etna természetes működésének része. A 3324 méter magas vulkán idén már tizennegyedszer tört ki, ezzel továbbra is Európa legaktívabb tűzhányója.

A turisták által készített, a közösségi médiában terjedő fotók és videók tanúsága szerint a helyszínen tartózkodók nem estek pánikba, de a biztonság kedvéért gyorsan elmenekültek a veszélyzónától. A látvány lenyűgöző és félelmetes egyszerre, ennek bizonyítékai azok a lélegzetelállító képek, amelyeket most galériánkban is megtekinthetőek.