Újra kitört az Etna: több száz méteres lávaoszlopokat köpött ki magából a vulkán

Hétfőről keddre virradó éjjel, 2025. május 13-án ismét látványos kitörést produkált az Etna délkeleti krátere, Kelet-Szicília egét pedig több száz méter magasra lövellő lávaszökőkutak világították be. A Stromboli-típusú robbanásokkal kísért parádés éjszaka nemcsak a helyieket, de a világ vulkanológusait is mozgósította.

A kitörés során két aktív lávafolyam indult el a vulkán déli és délkeleti oldalán, lassan ereszkedve a völgy irányába. Bár lakott területeket egyelőre nem fenyegetnek, Zafferana Etnea környékén hamuesőről számoltak be. A vulkáni tremor amplitúdója fokozatosan nőtt, és 21:10 körül tetőzött. A zajos éjszakai kitörést több környező településen is tisztán hallani lehetett.

Az Olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szerint a mostani esemény a délkeleti kráterre jellemző ciklikus, úgynevezett paroxizmális kitöréssorozat része – március óta ez volt a 13. ilyen epizód. Dr. Harangi Szabolcs vulkanológus is megerősítette, hogy az Etna jelenlegi aktivitása a Hawaii típusú, ismétlődő robbanásos jelenségek közé tartozik.

A környéken jelenleg is földrengések sorozata zajlik, és új rengéshullámokat észleltek Nápoly és Campi Flegrei térségében is. A szakemberek továbbra is fokozott figyelemmel kísérik a helyzet alakulását az IlMeteo szerint.