Gyémántpor és aktív vulkánok: 5 dolog, amit nem tudhattál az Antarktiszról

Földünk hetedik kontinense, az Antarktisz, az egyik legkülönlegesebb terület. Mivel mindössze az 1%-a jégmentes, sokakat meglephet, hogy a Szaharánál is kevesebb csapadék hullik itt, de ez nem az egyetlen különlegessége.

Érdekességek az Antarktiszról / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

5 érdekesség az Antarktiszról

1. Gyémántpor

A Déli-sark egyik leglátványosabb jelensége a gyémántpor. Ez apró jégkristályokból álló, jeges köd, amely a napfény hatására csillogó, szikrázó látványt nyújt- innen ered a neve is.

2. Vízkészletörző

A világ édesvizének 60-90%-a az antarktiszi jégtakaróban van bezárva. Ezek a jégrétegek helyenként akár 4,5 kilométer vastagok is lehetnek, és ha egyszerre olvadnának el, a tengerszint akár 60 méterrel is emelkedhetne.

3. Aktív vulkánok

A jéggel borított kontinensen számos aktív vulkán található, például az Erebus-hegy, vagy a Deception-sziget, amely lényegében egy vulkáni kalderában fekszik.

4. Klímaváltozás

Az Antarktisz éves átlaghőmérséklete soha nem haladja meg a 0 °C-ot, és télen akár -80 °C is előfordulhat. A klímaváltozás azonban itt, az egyik legérzékenyebb területen, már 3 °C-os átlaghőmérséklet-emelkedést okozott. Ennek hatása számos dologban megmutatkozik: a pingvinkolóniák életében, a tengeri jég kiterjedésében és a moha növekedésében.

5. Senki földje

Bár sok nemzet tartott igényt a területre, az 1959-ben aláírt Antarktisz-szerződés a kontinens békés és tudományos célú használatát biztosítja, és többek között tiltja a katonai tevékenységet és a bányászatot - írja a Köpönyeg.