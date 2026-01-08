Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Gyémántpor és aktív vulkánok: 5 dolog, amit nem tudhattál az Antarktiszról

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 15:10
A jéggel borított kontinens több titkot rejt, mint gondolnánk. Íme néhány meglepő érdekesség az Antarktiszról.
Földünk hetedik kontinense, az Antarktisz, az egyik legkülönlegesebb terület. Mivel mindössze az 1%-a jégmentes, sokakat meglephet, hogy a Szaharánál is kevesebb csapadék hullik itt, de ez nem az egyetlen különlegessége.

Érdekességek az Antarktiszról
Érdekességek az Antarktiszról /  Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

5 érdekesség az Antarktiszról

1. Gyémántpor

A Déli-sark egyik leglátványosabb jelensége a gyémántpor. Ez apró jégkristályokból álló, jeges köd, amely a napfény hatására csillogó, szikrázó látványt nyújt- innen ered a neve is.

2. Vízkészletörző

A világ édesvizének 60-90%-a az antarktiszi jégtakaróban van bezárva. Ezek a jégrétegek helyenként akár 4,5 kilométer vastagok is lehetnek, és ha egyszerre olvadnának el, a tengerszint akár 60 méterrel is emelkedhetne.

3. Aktív vulkánok

A jéggel borított kontinensen számos aktív vulkán található, például az Erebus-hegy, vagy a Deception-sziget, amely lényegében egy vulkáni kalderában fekszik.

4. Klímaváltozás

Az Antarktisz éves átlaghőmérséklete soha nem haladja meg a 0 °C-ot, és télen akár -80 °C is előfordulhat. A klímaváltozás azonban itt, az egyik legérzékenyebb területen, már 3 °C-os átlaghőmérséklet-emelkedést okozott. Ennek hatása számos dologban megmutatkozik: a pingvinkolóniák életében, a tengeri jég kiterjedésében és a moha növekedésében.

5. Senki földje 

Bár sok nemzet tartott igényt a területre, az 1959-ben aláírt Antarktisz-szerződés a kontinens békés és tudományos célú használatát biztosítja, és többek között tiltja a katonai tevékenységet és a bányászatot - írja a Köpönyeg

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
