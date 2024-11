Az antarktiszi olvadás szabadíthatta ki: démonikus lényt kaptak le a víz alatt

A Ningen legendája! Ez a különös, bálna-emberszerű alak, ami akár 20-30 méteresre is megnőhet, és már évtizedek óta borzolja a felfedezők idegeit. De mi is ez a rémisztő lény, és miért tartja rettegésben még ma is a japánokat?

A rémisztő lény állítólag egy kihalt idegen faj utolsó megmaradt példánya Fotó: Dave Melvin / DeviantArt

Ningen: a rémisztő lény

A Ningen legendája Japánból származik, ahol a tengerészek és halászok már évtizedek óta beszélnek egy különös, víz alatti lényről. A Ningen hatalmas teste, alakja és lapos arcvonásai miatt gyakran egy bálnára emlékeztet, de mégis van benne valami emberi, ami miatt idegen és hátborzongató. A különleges lényt állítólag az Antarktisz jeges vizeiben látták felbukkanni, legalábbis azon ritka pillanatokban, amikor az arra járó hajók legénysége látni vélte.

A beszámolók szerint a Ningen 6-8 méteres úszóhártyás lábakkal, kopoltyúkkal, valamint sellőszerű farokkal van ellátva. Ezen tulajdonságai teszik még inkább hihetetlenebbé és egyben félelmetesebbé is azt a gondolatot, hogy egy ekkora, emberszerű lény rejtőzhet a bolygónk mélyén.

A lény a sarkköri vizekben vadászik az élőlényekre. Fotó: © Wikipédia

Már a TikTokon is megjelent a Ningen

A Ningen nem csupán a fizikai megjelenésében lenyűgöző, állítások szerint az óceán uralására is képes, legalábbis ezt tulajdonítják neki a japán legendák. Ezek szerint képes irányítani a vizet maga körül, és akár viharokat is előidézni. Emellett a rejtőzködésre is képes.

Ezek a legendáját övező rejtélyek csak fokozzák a Ningen körüli spekulációkat, így könnyen vált az Antarktisz jeges óceánjának ikonikus figurájává.

A Ningen legendája az utóbbi években az internet segítségével szárnyra kapott, és az olyan platformokon, mint a TikTokon, a YouTube-on és a fórumokon is heves vita folyik a témáról. A legenda rajongói és kutatói megosztják a saját megfigyeléseiket, teóriáikat és félelmeiket, és így újra meg újra feltűnnek újabb, a Ningenról szóló beszámolók.

A japánok gyakran feldolgozzák a lényt különféle anime- és mangasorozatokban is, ezzel is tovább népszerűsítve a lényt.

Időnként azonban előkerülnek fényképek, szonárfelvételek, melyek mintha valóban a lényt mutatnák.

Fotó: Manticore / Fotó: YouTube

Vajon valóban létezik ez a rejtélyes óriás? Vagy csak a képzeletünk játéka? Nézd meg az alábbi videót, hogy megbizonyosodj róla!