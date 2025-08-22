Döbbenetes figyelmeztetés: közeleg az apokalipszis

A tudósok döbbenetes figyelmeztetéssel álltak elő: a Nyugat-antarktiszi jégtakaró a katasztrofális összeomlás szélén áll. Ha bekövetkezik a legrosszabb forgatókönyv, a világtengerek szintje visszafordíthatatlanul közel három méterrel emelkedhet meg, elárasztva part menti városokat és közösségeket szerte a világon.

Egyre nagyobb a baj az Antarktisz körül.

Fotó: Pexels

A Nyugat-antarktiszi jégtakaró a Föld egyik legnagyobb jégtömege, több mint 1,9 millió négyzetkilométeres területet fed le. Az Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatói szerint azonban a globális szén-dioxid-kibocsátás növekedése miatt egyre gyorsabban gyengül, és az összeomlás veszélye soha nem volt ilyen közel.

Ha a jégtakaró összeomlik, a tengerszint akár 3 méterrel is megemelkedhet. Ez katasztrofális következményekkel járna: az Egyesült Királyságban Hull, Skegness, Middlesbrough és Newport is víz alá kerülne, míg Európában Hollandia nagy része, Velence, Montpellier és Gdansk is eltűnne a hullámok alatt. A világ más pontjain, például az Egyesült Államok déli államaiban – köztük New Orleansban és Floridában – szintén óriási pusztítást okozna az áradás.

A változás már elkezdődött, és minden egyes tized foknyi globális felmelegedés tovább súlyosbítja a helyzetet

– figyelmeztetett Dr. Nerilie Abram, a tanulmány vezető szerzője. Szerinte:

A jégtakaró elvesztése generációkon átívelő katasztrófát jelentene.

A tengerjég drámai csökkenése az Antarktisz élővilágát is veszélyezteti: a császárpingvinek kolóniái sorra pusztulhatnak ki, mivel fiókáiknak stabil jégfelszínre lenne szükségük a túléléshez. Az elmúlt évtizedben már több teljes költési időszak is sikertelen volt az idő előtti jégtörések miatt.

A Climate Central előrejelzése szerint Európában a francia–dán partvidék szinte teljesen víz alá kerülne, Velence és Hollandia szintén elsüllyedne. Az Egyesült Királyságban London egyes negyedei, például Greenwich, Chelsea és Battersea is víz alá kerülhetnek. A tudósok egyértelműen kijelentették: csak a szén-dioxid-kibocsátás gyors és hatékony csökkentésével lehet elkerülni a legrosszabb forgatókönyvet. A világ kormányainak, vállalatainak és közösségeinek most kell cselekedniük, különben a jövő generációkra visszafordíthatatlan katasztrófa vár, írja a Daily Mail.