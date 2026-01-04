SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Elhunyt Anne Frank mostohatestvére, Eva Schloss

Anne Frank
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 20:50 / FRISSÍTÉS: 2026. január 04. 20:51
elhunytAuschwitzi koncentrációs tábor
Eva Schloss holokauszt-túlélő 96 éves korában hunyt el.

Eva Geringer néven született 1929-ben Bécsben, majd családjával Amszterdamban telepedett le, ahol hamar barátok lettek Anne Frankkal. A német megszállás alatt azonban bujkálniuk kellett, de egy holland ápolónő elárulta őket és az egész családot az auscwitz-birkeneaui koncentrációs táborba vitték.

Anne Frank mostohatestvére elhunyt
 Anne Frank mostohatestvére elhunyt Fotó: Forrás: Unsplash.com

Eva Schloss, Anne Frank mostohatestvére 96 éves korában vesztette életét

A borzasztó megpróbáltatásokat csak ő és édesanyja élték túl, apja és bátyja nem élte túl, amikor 1945-ben felszabadították őket. Édesanyja később összeházasodott Otto Frankkal, így Eva és Anne mostohatestvérré váltak.

A háború után Eva Londonba költözött, ahol Zvi Schloss-szal házasodott. 1990-ben az Otto által alapított Anne Frank Alapítvány munkájában is komoly szerepet vállalt. Eva Schloss egész életét a holokausztoktatásnak szentelte, és világszerte osztotta meg háborús tapasztalatait. Fáradhatatlanul dolgozott azért, hogy a holokauszt borzalmai ne merüljenek feledésbe.

Eva Schloss jó kapcsolatot ápolt a brit királyi családdal Károly király az X-en keresztül búcsúzott - számolt be róla a Mirror.

Feleségemmel mélyen elszomorodtunk, amikor értesültünk Eva Schloss haláláról. A fiatal nőként átélt borzalmak felfoghatatlanok, mégis egész hátralévő életét a gyűlölet és az előítélet leküzdésének, valamint a kedvesség, bátorság, megértés és kitartás előmozdításának szentelte... Mindketten megtiszteltetésnek és büszkeségnek érezzük, hogy ismertük őt, és mélyen csodáltuk. 

- írta a király.

 

 

