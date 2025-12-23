Leesett az utasok álla: öt kilogrammos harcsával szálltak fel a villamosra

Aki rendszeresen a tömegközlekedéssel utazik, már bizonyára hozzászokott ahhoz, hogy időnként nem mindennapi eseményeknek lesz szemtanúja. Arra viszont talán a sokat látott utasok sem számítottak, ahogy valaki egy körülbelül öt kilogrammos döglött harcsával száll fel a négyes-hatos villamos - márpedig a minap pontosan ez történt.

Termetes harcsával szálltak fel a villamosra Budapesten / Fotó: pablorebo1984 / GettyImages

Öt kilogrammos harcsa utazott a négyes-hatos villamoson

A nem éppen mindennapi jelenetről a Pecaverzum Facebook-oldalán osztottak meg egy fotót - szúrta ki a Tények, mialatt megjegyezték, bár Magyarországon nagy hagyomány, hogy a karácsonyi ünnepek közeledtével halat eszünk, olyat még nem láttak, hogy valaki egy körülbelül öt kilogrammos döglött harcsát a kezében lógatva utazzon haza.

Egyik barátom küldte a 4-6-osról, a Nyugati tér magasságából az alábbi képet. Sok mindent hozzáfűzni nem lehet:még jó, hogy nem a Balkánon élünk... Valakinél lesz hal karácsonyra. Boldog karácsonyt!

– írta a fotó feltöltője a bizarr látványról.