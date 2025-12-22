Újabb baleset történt a fővárosban: megbénult a tömegközlekedés is

Két személygépkocsi ütközött össze a XIII. kerületben, a Petneházy utcában.
A tűzoltók a helyszínen tartózkodnak, és műszaki mentést végeznek. Az ütközés következtében két parkoló gépkocsi is megsérült.
Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani. A baleset a tömegközlekedést is akadályozza - írja a katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.