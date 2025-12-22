KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Újabb baleset történt a fővárosban: megbénult a tömegközlekedés is

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 14:20
XIII kerületbelváros
A tűzoltók végzik a mentést. Az ütközés parkoló autókat is érintett.
Két személygépkocsi ütközött össze a XIII. kerületben, a Petneházy utcában.

Két autó ütközött a XIII. kerületben
Két autó ütközött a XIII. kerületben Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

A tűzoltók a helyszínen tartózkodnak, és műszaki mentést végeznek. Az ütközés következtében két parkoló gépkocsi is megsérült.

Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani. A baleset a tömegközlekedést is akadályozza - írja a katasztrófavédelem.

 

