Uborka a fán, KFC a fa alatt – meghökkentő karácsonyi szokások a világ körül

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 12:45
A karácsony mindenkinek mást jelent: van, ahol csendes családi ünnep, máshol hangos utcai mulatság, és akad olyan ország is, ahol a gyorséttermi vacsora számít hagyománynak. Egy biztos: a világ karácsonya tele van meglepő és bulvárba illő részletekkel. Mutatjuk világ legfurcsább karácsonyait képgallérián!

Hó, bejgli és csendes éjféli mise? Nem mindenhol. Miközben nálunk a karácsony elképzelhetetlen fenyőfa és halászlé nélkül, a világ más pontjain uborka lóg a fán, rántott csirke kerül az ünnepi asztalra, vagy épp a tengerparton bontják ki az ajándékokat. Összegyűjtöttük a legmeglepőbb karácsonyi szokásokat, amelyek bebizonyítják: az ünnep mindenhol másképp néz ki – mégis ugyanarról szól. Nézd meg a világ legfurcsább karácsonyait képeken!

A világ legfurcsább karácsonya közé tartozik Ausztrália, ahol a karácsonyt a tengerparton ünneplik. Karácsony hó nélkül – dinnye, napsütés és tengerpart, az ünnep inkább nyári piknikre hasonlít, itt a Mikulás akár papucsban, szörfdeszkával érkezik.

Szörfdeszkás Mikulás és karácsonyi uborka – ezek a világ legfurcsább karácsonyai

Németországban például nemcsak gömbök és csillagok kerülnek a karácsonyfára, hanem egy… uborka. Igen, egy zöld üveguborka-dísz! A „karácsonyi uborka” elrejtése igazi családi játék: aki először kiszúrja a fán, extra ajándékot vagy szerencsét kap. A németek emellett imádják az adventi vásárokat, ahol a forralt bor és a sült kolbász legalább olyan fontos, mint az ajándék.

Ausztráliában a karácsony teljesen fejre áll: hó helyett tűző nap, kandalló helyett tengerpart. A családok gyakran strandolással ünnepelnek, miközben dinnyét, hideg desszerteket és grillezett húsokat esznek. A Mikulás itt sokszor szörfdeszkával érkezik – vastag kabát nélkül.

Japánban a karácsony igazi popkulturális jelenség. A legnépszerűbb ünnepi menü? A KFC sült csirkéje. Olyan komolyan veszik, hogy sokan hetekkel előre lefoglalják a „karácsonyi vödröt”. Az egész egy reklámból indult, ma pedig nemzeti hagyomány.

Mexikóban az ünnep hangos, színes és közösségi. A Las Posadas felvonulások, a piñaták széttörése és az utcai éneklés mind hozzátartozik az adventi időszakhoz. Az asztalról nem hiányozhat a tamales és a forró csokoládé sem – itt a karácsony igazi fiesta.

Olaszországban a család a középpont. Karácsony estéjén sok helyen húsmentes vacsora van, többféle halétellel, és kiemelt szerepet kap a betlehem. Az ajándékokat nem mindig a Mikulás hozza: egyes vidékeken a Befana nevű boszorkány érkezik januárban.

Akár uborka, akár sült csirke vagy tengerparti piknik – a karácsony mindenhol másképp néz ki, de a lényeg ugyanaz: együtt lenni, enni, nevetni és ünnepelni.

Nézd meg ezekről a szokásokról készült képgalériát! 

Galéria: Karácsony másképp: meghökkentő ünnepi szokások a világ minden tájáról
Ausztrália: Karácsony hó nélkül – dinnye, napsütés és tengerpart.

 

 

 

