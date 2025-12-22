KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Termékvisszahívás: vegyszermaradványt találtak egy fagyasztott élelmiszerben

termékvisszahívás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 15:05
NKFHSzamóca
Egy SPAR-üzletekben kapható termékben veszélyes maradványt mutattak ki. Az NKFH azonnali termékvisszahívást rendelt el.
Termékvisszahívás áldozata lett az S-BUDGET gyorsfagyasztott szamócája

Termékvisszahívást rendeltek el a fagyasztott szamócára
Termékvisszahívást rendeltek el a fagyasztott szamócára (fotó: NKFH)

A problémára az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül derült fény, miután egy ellenőrzés során növényvédőszer-maradványt találtak a termékben.

A SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket: a terméket visszahívta a fogyasztóktól, és kivonta a forgalomból.

A további intézkedések végrehajtását és az ügy alakulását a hatóságok nyomon követik.

Az érintett termék adatai:

  • Termék megnevezése: S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca
  • Kiszerelés: 1 kg
  • Minőségmegőrzési idő: 09.05.2027. valamint 02.09.2027.
  • Beszállító: Agrosprint Zrt.
  • Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.
  • Termékvisszahívás oka: Növényvédőszer-maradék tartalom.

 

