Termékvisszahívás: vegyszermaradványt találtak egy fagyasztott élelmiszerben

Termékvisszahívás áldozata lett az S-BUDGET gyorsfagyasztott szamócája.

Termékvisszahívást rendeltek el a fagyasztott szamócára (fotó: NKFH)

A problémára az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül derült fény, miután egy ellenőrzés során növényvédőszer-maradványt találtak a termékben.

A SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket: a terméket visszahívta a fogyasztóktól, és kivonta a forgalomból.

A további intézkedések végrehajtását és az ügy alakulását a hatóságok nyomon követik.

Az érintett termék adatai: