Termékvisszahívás: vegyszermaradványt találtak egy fagyasztott élelmiszerben

Termékvisszahívás áldozata lett az S-BUDGET gyorsfagyasztott szamócája.
A problémára az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül derült fény, miután egy ellenőrzés során növényvédőszer-maradványt találtak a termékben.
A SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket: a terméket visszahívta a fogyasztóktól, és kivonta a forgalomból.
A további intézkedések végrehajtását és az ügy alakulását a hatóságok nyomon követik.
