Nagy baj van vele: ha ilyen teát vettél a Tescóban, nehogy megidd

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 14:55
Fekete teát hívott vissza a forgalomból a Tesco. Mutatjuk a termékvisszahívás részleteit!
Határérték feletti növényvédőszer-tartalom miatt fekete teát hívott vissza a forgalomból a Tesco-Global Áruházak Zrt. - olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján csütörtökön közzétett tájékoztatójában a termékvisszahívásról.

Fotó: nkfh

Az áruházláncnál kapható, 150 grammos Stockwell fekete tea tételazonosítója L3629/1/150, valamint L3629/1/149, minőségmegőrzési ideje 2026.06.12., forgalmazója a Bastek Coffee & Tea SP.J.

Termékvisszahívás: a Tesco lépett

A Tesco megtette a szükséges intézkedéseket, a kifogásolt tételeket kivonta a forgalomból és visszahívta a fogyasztóktól. A további intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött áru megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH figyelemmel kíséri - olvasható a közleményben.

 

