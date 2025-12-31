Mégis mond újévi köszöntőt Sulyok Tamás: nem hiszed el, kivel köszönti az új évet a köztársasági elnök

Sulyok Tamás Kapu Tiborral együtt fejezi ki jókívánságait a 2026-os évre a magyar családoknak, közösségeknek és az egész nemzetnek, és hívja fel a figyelmet az összetartozás erejére.

Kapu Tiborral köszönti az új évet Sulyok Tamás Fotó: Koszticsák Szilárd

A szerdán éjfélkor elhangzó Himnuszt követően a köztársasági elnök és Kapu Tibor beszéde a közmédia M1, M2 Petőfi TV, M5, Duna, Duna World televíziós csatornáin és a Kossuth, Bartók, Dankó és Szakcsi rádió műsoraiban lesz hallható.