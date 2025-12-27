A Mészáros Csoport közleménye Hadházy Ákosról

A személyes adatok (név, beosztás és a kitüntetés ténye) ilyen típusú átvétele és negatív narratívába illesztése nem tartozik a jogszerű tájékoztatás körébe, és sérti az érintettek információs önrendelkezési jogát. A kitüntetések ténye és a díjazottak neve szakmai információ, amelynek zárt körben történő nyilvánosságra hozatala egy szakmai esemény keretei között történt. Az, hogy egy politikai szereplő ezen adatokat pontatlan módon kiemeli eredeti környezetükből, és azokat – a tisztességes adatkezelés elvét tiporva – egy gyűlöletkeltésre alkalmas 'listázás' részeként publikálja, jogellenes adatkezelési műveletnek minősül.
A GDPR mellett a Polgári Törvénykönyv is védi kollégáinkat, hogy nevüket és szakmai eredményeiket politikai csatározások eszközévé tegyék. Ez az eljárás nemcsak jogilag aggályos, hanem az emberi méltóságot is sérti, hiszen Hadházy Ákos a kollégák személyes adatait kizárólag a hergelés és a lejáratás eszközeként használja fel.
A megjelent névsort nem kívánjuk kommentálni azonban figyelmeztetjük a Tisztelt Orgánumot, hogy annak közlése álláspontunk szerint tartalmazza a Btk. 219. szakaszában írt személyes adattal visszaélés valamennyi tényállási elemét, ez által bűncselekményt valósít meg!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.