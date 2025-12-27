A Mészáros Csoport közleménye Hadházy Ákosról

A személyes adatok (név, beosztás és a kitüntetés ténye) ilyen típusú átvétele és negatív narratívába illesztése nem tartozik a jogszerű tájékoztatás körébe, és sérti az érintettek információs önrendelkezési jogát. A kitüntetések ténye és a díjazottak neve szakmai információ, amelynek zárt körben történő nyilvánosságra hozatala egy szakmai esemény keretei között történt. Az, hogy egy politikai szereplő ezen adatokat pontatlan módon kiemeli eredeti környezetükből, és azokat – a tisztességes adatkezelés elvét tiporva – egy gyűlöletkeltésre alkalmas 'listázás' részeként publikálja, jogellenes adatkezelési műveletnek minősül.

A GDPR mellett a Polgári Törvénykönyv is védi kollégáinkat, hogy nevüket és szakmai eredményeiket politikai csatározások eszközévé tegyék. Ez az eljárás nemcsak jogilag aggályos, hanem az emberi méltóságot is sérti, hiszen Hadházy Ákos a kollégák személyes adatait kizárólag a hergelés és a lejáratás eszközeként használja fel.

A megjelent névsort nem kívánjuk kommentálni azonban figyelmeztetjük a Tisztelt Orgánumot, hogy annak közlése álláspontunk szerint tartalmazza a Btk. 219. szakaszában írt személyes adattal visszaélés valamennyi tényállási elemét, ez által bűncselekményt valósít meg!