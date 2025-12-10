"Randiztunk, lerázott majd közölte, megcsaltam: mi a fene történik?"

Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Nem érti, hogy akkor most hányadán is állnak a dolgokkal.
Az internet népétől kért névtelen tanácsot az a férfi, aki egyszerűen nem tudja, mit kéne tenni a különös helyzetében, ami egy "félreértésből" született. Történt ugyanis, hogy korábbi kolléganőjével többször összejártak vacsorázni, ebédelni, majd idővel az ágyaikat is megosztották a másikkal. Ebből ő arra következtetett, együtt vannak, azonban a nő ekkor elkezdte lerázogatni. Soha nem ért rá randizni, ami miatt ő azt hitte, vége köztük a románcnak, így elkezdett online randizgatni. Ex munkatársa ekkor azonban feldühödött, hogy megcsalja őt.

Lerázta őt, majd közölte, megcsalja
Lerázta őt, majd közölte, megcsalja: nem érti, mi történik

Az online randizás során bevallom, kicsit elszálltam. Össze-vissza lefeküdtem mindenkivel, amiről még dicsekedtem is a közösségi médiában és hencegtem vele a haveroknak. De őszintén? Azt hittem szabad vagyok! Azonban úgy tűnik, tévedtem. A néhai kolléganőm ugyanis azt mondja rólam, hogy megcsaltam, és egy szemétláda vagyok. A közös barátainknak azt állítja, hogy egy rohadék vagyok, és megbántottam őt. De mi is történt? Hol állok ebben az egészben? Honnan kellett volna tudnom, hogy ő csak szünetet tart vagy épp csak kelleti magát?

 - tette fel kérdését az zavarodott férfi, akivel közölték: ideje elbeszélgetnie az illetővel.

Tedd világossá, hogy te egyenes fickó vagy. Hogy nagyon kedveled őt, de nem vagy jó abban, hogy kitaláld mások szándékait és mozgatórugóit

 - írták neki hozzátéve, ha lát még esélyt a boldogságra a nővel, akkor beszéljék át a dolgokat és egyezzenek meg, hogy innentől őszintébben lesznek egymással játszmák és rádiócsend nélkül, írja a DailyStar

 

