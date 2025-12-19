Kiss László beváltotta az ígéretét: már hivatalosan is kisbolygó őrzi a magyar szupermodell nevét

Az egyik kereskedelmi tévé képernyőjén szerepelt nemrég azonos reality műsorban a közkedvelt fizikus és csillagász, Kiss László, illetve a világszerte csodálatnak örvendő magyar topmodell, Mihalik Enikő. Kiss László ígéretet tett a szupermodellnek arra, hogy elnevez róla egy kisbolygót.

Az oismert topmodell, Mihalik Enikőnek egy tv-s reality forgatásán ígérte meg a népszerű csillagász, hogy kisbolygó viseli majd a nevét. Kiss László betartotta a szavát. Fotó: Facebook / Kiss László csillagász

A Mars és a Jupiter közötti pályája között kering a Mihalikenikő kisbolygó

Márpedig egy úriember, mindig tartja a szavát! Kiss László is így tett és december 15-én egy Facebookon közzétett bejegyzésben számolt be arról, hogy Naprendszerünk egyik kisbolygója immár hivatalosan is a „Mihalikenikő” nevet viseli.



Augusztus végén indítottuk el annak a kisbolygónak a névadási eljárását, amelyet Sárneczky Krisztián barátommal közösen azonosítottunk még 1999. december 31-én. Már akkor is bíztam abban, hogy mire adásba kerül a műsor, addigra lezárul a névadási folyamat. A Nemzetközi Csillagászati Unió kisbolygó központjának malmai ezúttal lassabban őröltek, de december 15-én hivatalossá vált, hogy a Mars és a Jupiter pályája között keringő kb. 2-3 km széles égitest a Mihalikenikő nevet viseli. A karácsonyfa alá még éppen odafér

– mondta Kiss László.

Arra nagy összegben mernénk fogadni, hogy Mihalik Enikőnek valószínűleg már számtalan alkalommal kedveskedtek szebbnél szebb ajándékokkal. Na de most már arra is egy vagyont tennénk, hogy ezzel a gesztussal Kiss László most igen magasra tette a lécet. Az fix, hogy nem lesz könnyű dolga annak, aki ezután akarja majd megajándékozni a világhírű magyar szupermodellt...



Kiss László ugyanakkor leszögezte, hogy Mihalik Enikő már bőven kiérdemelte a neve örökkévalóvá tételét.

Ahogy a leírásban is hivatkoztunk erre, ő az UNICEF jószolgálati nagykövete, és eleget tett le az asztalra ahhoz magától is, hogy saját jogon is megkaphasson egy kisbolygó elnevezést. Ezt csak elősegítette az, hogy átéltünk közösen néhány napot, és meggyőződhettem arról, hogy mennyire intelligens és a jó ügyekért megmozdulni hajlandó közéleti személy Mihalik Enikő

– magyarázta a csillagász, aki a névadás hivatalossá válása utáni napokban újabb Facebook-poszttal jelentkezett, amiben megmutatta, hogy hol kell keresni az égbolton a Mihalik Enikőről elnevezett kisbolygót.