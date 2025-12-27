„Nagyon nehezen dolgozom fel, ami történt” – halálra késeltek egy 13 éves kisfiút, miközben az édesanyját védte

Helyi források szerint, Alfie Hallett több késszúrás okozta sérülésekkel találták meg. Az édesanyja maradt az egyetlen túlélő, miután a feltételezett támadó, Goncalo Carvalho, meghalt egy gázrobbanás következtében. Linda Hallett, Alfie nagymamája elmondta, hogy karácsony reggelén értesült unokája tragikus haláláról.

Késelés áldozata lett a 13 éves fiú, miközben anyját védte Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A 13 éves fiú édesanyja védelmében állt ki - késelés áldozata lett

A nagymama szerint Alfie az édesanyja védelmében halt meg, és nehezen dolgozza fel a történteket.

Úgy hiszem, Alfie az édesanyja védelmében halt meg. Őszintén szólva nagyon nehezen dolgozom fel, ami történt. Mark, Alfie édesapja, és Alfie édesanyja akkor váltak el, amikor a fiú nagyon fiatal volt, és az édesanyja később találkozott egy Portugáliában élő férfival. Rövidesen pedig Tomarba költöztek

- nyilatkozza a nagymama.

Információk szerint Alfie-t és édesanyját Goncalo Carvalho, az anya volt párja támadta meg, akit korábban jó magaviselete miatt engedtek ki a börtönből körülbelül tíz éve, miután 14 évet töltött letöltendő büntetésből egy férfi meggyilkolásáért, akit 35 késszúrással ölt meg egy parkban.

A Portugál Nemzeti Köztársasági Gárda (GNR) jelentette, hogy az anyát megkötözve és bántalmazva találták meg. A nő túlélte a támadást, és azonnal a legközelebbi kórházba szállították a rendőrség közleménye szerint - számolt be róla a Daily Star.

Mind a feltételezett támadónál, mind a kiskorúnál több késszúrás okozta sérülést találtak, de az életjelek még mérhetők voltak, a halált azonban a helyszínen megállapították néhány perccel később. A házban erős gázszag volt, amely rövidesen robbanást okozott, és megsebesített egy GNR tisztet. A feltételezett elkövető már korábban börtönbüntetést töltött súlyos emberölésért, és a családot már 2022-ben és 2023-ban házassági erőszakkal kapcsolatos ügyek miatt figyelmeztették

- nyilatkozta a szóvivő.