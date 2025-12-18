Jónak lenni jó! – Egyházi Viola különleges felajánlással csatlakozott

A művész szerint a valódi művészet nemcsak önkifejezés, hanem felelősségvállalás is – és most először ország-világ láthatja ezt a hozzáállást.
Van úgy, hogy egy álom elől nem lehet örökké bujkálni. Egyházi Viola története pontosan ilyen: édesanyja, Macskássy Izolda festőművész már kislánykorában felismerte lánya tehetségét, ő mégis inkább a design világában próbálta megtalálni saját útját – itthon és külföldön egyaránt. A barátai azonban mindig tudták, amit ő maga csak jóval később mert bevallani: a festészet az igazi hangja.
Ahogy az életben lenni szokott, eljött a pillanat, amikor már nem tudott elbújni a saját tehetsége elől. A nyár végén megnyitotta első, valóban „szívből épült” galériáját, a La Vie’Ola – The Gallery-t az újlipótvárosi Herzen utcában. Viola „kis ékszerdoboznak” nevezi a helyet – és nem véletlen: aki belép, úgy érzi, egy intimebb, élénk színekkel telített világba csöppen.
Egyházi Viola ma már úgy fest, ahogy él: őszintén, érzékenyen, tiszta színekben. A La Vie’Ola galéria pedig pontosan ezt a világot nyitja meg mindenkinek, aki szereti a személyes, lélekből épülő kortárs művészetet. És ha hinni lehet a barátainak, ez még csak a kezdet.
Ide kattintva lehet megtekinteni Egyházi Viola a nemes ügy érdekében felajánlott grafikáját.
