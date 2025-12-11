Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ködös lesz a mai időjárás, szinte az egész ország riasztás alatt

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 06:30
ködIdőjáráselőrejelzés
Csupán északnyugaton szakadozik majd fel a ködfelhőzet.
B. V.
A szerző cikkei

Ködös időjárással érkezik a hét második fele, ami miatt szinte az egész ország ország riasztás alá kerül. Ködmentes időjárásra elsősorban az északnyugati országrészben lehet számítani a folyamatosan megélénkülő északnyugati szél hatására. Másutt azonban továbbra is makacsul tarthatja magát a szürkeség. A csúcshőmérséklet ennek fényében 5–10 fok között várható csütörtökön. 

Nem sok napsütés várható csütörtöki időjárásunkban
Nem sok napsütés várható csütörtöki időjárásunkban Fotó: Köpönyeg

Ködös lesz az időjárás, szinte az egész ország riasztás alatt

Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható

 - írja a HungaroMet 14 vármegye kapcsán.

Fotó: HungaroMet

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu