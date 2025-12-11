Ködös lesz a mai időjárás, szinte az egész ország riasztás alatt

Ködös időjárással érkezik a hét második fele, ami miatt szinte az egész ország ország riasztás alá kerül. Ködmentes időjárásra elsősorban az északnyugati országrészben lehet számítani a folyamatosan megélénkülő északnyugati szél hatására. Másutt azonban továbbra is makacsul tarthatja magát a szürkeség. A csúcshőmérséklet ennek fényében 5–10 fok között várható csütörtökön.
Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható
- írja a HungaroMet 14 vármegye kapcsán.
