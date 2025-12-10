Hatalmas csattanás a Könyves Kálmán körúton: áll a forgalom, ne menj arra

A Könyves Kálmán körút és a Vajda Péter utca kereszteződésében karambolozott két személygépjármű és egy kisteherautó. A helyszínre a mentőket is riasztották.
Karambolozott két személygépkocsi és egy kisteherautó Budapest VIII. és X. kerületének határán, a Könyves Kálmán körút és a Vajda Péter utca kereszteződésében. A járművek két forgalmi sávot elfoglalnak. A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, amelyhez a mentőket is riasztották - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
