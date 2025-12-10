Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Judit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas csattanás a Könyves Kálmán körúton: áll a forgalom, ne menj arra

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 13:10
Könyves Kálmán Körúttűzoltó
Két személygépkocsi és egy kisteherautó karambolózott. A fennakadás a Könyves Kálmán körút és Vajda Péter utca kereszteződésében alakult ki.

A Könyves Kálmán körút és a Vajda Péter utca kereszteződésében karambolozott két személygépjármű és egy kisteherautó. A helyszínre a mentőket is riasztották.

Fennakadásra kell számítani a Könyves Kálmán körút és a Vajda Péter utca kereszteződésében.
Fennakadásra kell számítani a Könyves Kálmán körút és a Vajda Péter utca kereszteződésében.
Fotó: Gé

Könyves Kálmán körút és a Vajda Péter utcában várható fennakadás

Karambolozott két személygépkocsi és egy kisteherautó Budapest VIII. és X. kerületének határán, a Könyves Kálmán körút és a Vajda Péter utca kereszteződésében. A járművek két forgalmi sávot elfoglalnak. A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, amelyhez a mentőket is riasztották -  tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu