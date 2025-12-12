Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kiderült: ilyen időjárásra számíthatunk a hétvégén

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 06:30
decemberhideg
Napsütés nem valószínű, inkább ködös időnk lesz. A szürkeség fogja uralni az időjárást.

Szürkeség lesz a főszerepben az időjárás tekintetében, napsütést nem igazán fogunk látni. Ködös, párás időre is számítani kell.

Szürkeség, és pára lesz a főszerepben.
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Szürkeségre kell számítani a hétvégén

Pénteken borult, párás, néhol egész nap ködös időre van kilátás. Szitálás, ködszitálás előfordulhat. 5 fok köré csökken a hőmérséklet.

Szombaton továbbra is jellemzően szürke, párás időre készülhetünk. Helyenként gyenge szitálás kialakulhat, a szél pedig alig lesz érezhető. A hajnali órákban 0 és +6 fok közé hűl a levegő, délután pedig 4–7 fok várható.

Vasárnap túlnyomórészt borongós, párás marad az időjárás, esetleg ÉNy-on vékonyodik a felhőzet. Gyenge szitálás többfelé előfordulhat. Marad a +5 fok körüli hőmérséklet, de a naposabb tájakon ennél valamivel magasabb maximumok is előfordulhatnak.

Hétfőn többnyire borult, párás időre számíthatunk (akár ködszitálással), de időnként elvékonyodhat a felhőzet. A maximum +5 fok körül várható – írja a Köpönyeg.hu előrejelzése.

 

 

