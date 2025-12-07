700 millió volt a tét: ezek a hatoslottó nyerőszámai

Ismét igen komoly összegért lehetett játszani a hatoslottón.
A 49. játékhét vasárnapi sorsolásán, 2025. december 7-én a következő számokat húzták ki:
23 (huszonhárom)
25 (huszonöt)
29 (huszonkilenc)
32 (harminckettő)
41 (negyvenegy)
42 (negyvenkettő)
Nem volt telitalálat a héten, így legközelebb 777 millió forintért lehet játszani.
