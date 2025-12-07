700 millió volt a tét: ezek a hatoslottó nyerőszámai

Ismét igen komoly összegért lehetett játszani a hatoslottón.

Mutatjuk a hatoslottó vasárnapi nyerőszámait! Fotó: Markovics Gábor

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

A 49. játékhét vasárnapi sorsolásán, 2025. december 7-én a következő számokat húzták ki:

23 (huszonhárom)

25 (huszonöt)

29 (huszonkilenc)

32 (harminckettő)

41 (negyvenegy)

42 (negyvenkettő)

Nem volt telitalálat a héten, így legközelebb 777 millió forintért lehet játszani.

Az e heti ötöslottó és Joker-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni, a skandináv lottóét pedig itt.