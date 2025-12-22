Összetört a rajongók szíve: a halálba zuhant a 27 éves fotós

Elhunyt a közkedvelt futball-influenszer és fotós, Malina Maria Guler, aki az FC Bihor Oradea egyik legismertebb és legelhivatottabb szurkolója volt.

Elhunyt a közkedvelt futball-influenszer / Fotó: zignal_88 / Shutterstock

A 27 éves fotós egy Romániában bérelt ház ablakából zuhant ki, és a helyszínen életét vesztette. Halálának pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Malina a kedvenc futballcsapata legtöbb mérkőzésén részt vett, és a fényképein egyaránt megörökítette a csapat sikereit és nehezebb pillanatait is. Nemcsak sporteseményeken volt aktív: a város számos kulturális rendezvényén, koncertjén is jelen volt, képeit több mint 31 ezer követővel osztotta meg a közösségi médiában.

A futball-influenszer személyes problémákkal küzdött

A fiatal nő az egyetemen újságírást tanult, a fotózás és a futball iránti szenvedélye határozta meg a mindennapjait. Az utóbbi időben azonban ritkábban jelent meg mérkőzéseken, ami követői és kollégái körében is aggodalmat keltett. Közeli ismerősei szerint Malina személyes nehézségekkel küzdött, miután az édesapjánál nemrég rákot diagnosztizáltak - írja a The Sun.

Halála előtt néhány órával a nő még egy koncerten készült felvételeket osztott meg, amely alatt egy, az időről és a reményről szóló dal volt hallható.

Adj nekem időt, Istenem, legalább egy évszakot…

- hangzott a dalszövegben.

Az FC Bihor Oradea közössége megrendülten fogadta hűséges szurkolójuk elvesztését. A klub közleményében így búcsúzott tőle: