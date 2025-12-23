KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Van esély a fehér karácsonyra: itt eshet a hó

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 06:30
A nyugati országrészben bizony van esély a fehér karácsonyra.

Kedden maradnak a felhők, kezdetben párás, ködös lehet az idő. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás előfordulhat. A mérsékelt keleti-délkeleti szél néhol megélénkülhet. Hajnalban 4, kora délután 5 fok körül alakul a hőmérséklet. Azonban még mindig reménykedhetünk fehér karácsonyban.

Fehér karácsony is lehet

Szerdán egy mediterrán ciklon hatására sok lesz fölöttünk a felhő, de északon, északkeleten időnként elvékonyodhat a felhőzet, kisüthet a nap. Az ország délnyugati felén sokfelé várható eső, amely nyugaton, délnyugaton és a Bakonyban havas esőbe, havazásba vált át. Feltámad, sok helyen erős lesz az északkeleti szél. Kora reggel -1, +3, napközben 1-7 fokot mérhetünk, keleten lesz enyhébb, nyugaton hidegebb az idő.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
