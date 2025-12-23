Van esély a fehér karácsonyra: itt eshet a hó

Kedden maradnak a felhők, kezdetben párás, ködös lehet az idő. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás előfordulhat. A mérsékelt keleti-délkeleti szél néhol megélénkülhet. Hajnalban 4, kora délután 5 fok körül alakul a hőmérséklet. Azonban még mindig reménykedhetünk fehér karácsonyban.
Szerdán egy mediterrán ciklon hatására sok lesz fölöttünk a felhő, de északon, északkeleten időnként elvékonyodhat a felhőzet, kisüthet a nap. Az ország délnyugati felén sokfelé várható eső, amely nyugaton, délnyugaton és a Bakonyban havas esőbe, havazásba vált át. Feltámad, sok helyen erős lesz az északkeleti szél. Kora reggel -1, +3, napközben 1-7 fokot mérhetünk, keleten lesz enyhébb, nyugaton hidegebb az idő.
(Köpönyeg)
