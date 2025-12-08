Elhunyt Szekszárd egykori polgármestere, Ács József. Közel tíz éven át vezette a Tolna vármegyei székhelyet.
Életének 60. évében, súlyos betegség következtében elhunyt Szekszárd korábbi polgármestere. Ács Rezső közel két cikluson keresztül vezette a várost - olvasható a Teol.hu-n.
Az egykori polgármester 1965-ben született Zala vármegyében, Reziben. Általános iskolába szülőfalujában járt, a középiskolás éveit pedig Zalaegerszegen töltötte. Egyetemi tanulmányai során közgazdaságtudományi diplomát szerzett Budapesten. A rendszerváltás idején költözött Szekszárdra, egykori feleségével itt alapítottak családot. Két gyermekük már Szekszárdon született. Halálának hírét a Facebookon erősítették meg.
Közéleti pályáját 1998-ban kezdte meg: Fidesz önkormányzati képviselőként vált a város közgyűlésének tagjává. Alpolgármesterként 2006-tól tevékenykedett. 2014-ben a Fidesz-KDNP színeiben végül polgármesternek választották, 2019-ben ismét bizalmat szavaztak neki, azonban elveszítette többségét a képviselő testületben.
2020-ban derült ki, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd, ami súlyos hatással volt a mozgáskoordinációjára, valamint a beszédében is nehezítette. Mindez nem állította meg, folytatta munkáját Szekszárd polgármestereként.
Összeférhetetlenség miatt 2023-ban megszüntette polgármesteri megbízatását a közgyűlés, mely 2023 októberében vált jogerőssé. A lemondását követően visszafogottan élt, egészen a haláláig.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.