Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elhunyt Szekszárd egykori polgármestere

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 22:02
gyógyíthatatlan betegpolgármester
Ács József 60 évet élt. Szekszárd egykori polgármestere halálos betegségben szenvedett.

Elhunyt Szekszárd egykori polgármestere, Ács József. Közel tíz éven át vezette a Tolna vármegyei székhelyet.

Az elhunyt polgármester mindössze 60 évet ét.
Az elhunyt polgármester mindössze 60 évet ét / Fotó: freepik.com

Elhunyt Szekszárd egykori polgármestere 

Életének 60. évében, súlyos betegség következtében elhunyt Szekszárd korábbi polgármestere. Ács Rezső közel két cikluson keresztül vezette a várost - olvasható a Teol.hu-n.

Az egykori polgármester 1965-ben született Zala vármegyében, Reziben. Általános iskolába szülőfalujában járt, a középiskolás éveit pedig Zalaegerszegen töltötte. Egyetemi tanulmányai során közgazdaságtudományi diplomát szerzett Budapesten. A rendszerváltás idején költözött Szekszárdra, egykori feleségével itt alapítottak családot. Két gyermekük már Szekszárdon született. Halálának hírét a Facebookon erősítették meg.

Közéleti pályáját 1998-ban kezdte meg: Fidesz önkormányzati képviselőként vált a város közgyűlésének tagjává. Alpolgármesterként 2006-tól tevékenykedett. 2014-ben a Fidesz-KDNP színeiben végül polgármesternek választották, 2019-ben ismét bizalmat szavaztak neki, azonban elveszítette többségét a képviselő testületben.

2020-ban derült ki, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd, ami súlyos hatással volt a mozgáskoordinációjára, valamint a beszédében is nehezítette. Mindez nem állította meg, folytatta munkáját Szekszárd polgármestereként.

Összeférhetetlenség miatt 2023-ban megszüntette polgármesteri megbízatását a közgyűlés, mely 2023 októberében vált jogerőssé. A lemondását követően visszafogottan élt, egészen a haláláig.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu