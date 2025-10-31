Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Készpénzfelvétel: kétszer annyit vehetünk fel ingyen az ATM-ekből

atm
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 12:50
készpénzkészpénzfelvétel
Ismét könnyítés érkezik a mindennapi pénzügyeinkhez. Mutatjuk a részleteket!

Mint ismert, jelenleg egy naptári hónapban 150 ezer forintig vehetünk fel ingyen, extra költségek nélkül pénzt ATM-ekből. Egy tervezet szerint azonban jelentősen nőhet az ingyenes készpénzfelvétel limitje.

Megduplázódhat az ingyenes készpénzfelvétel limitje az ATM-eknél
Megduplázódhat az ingyenes készpénzfelvétel limitje az ATM-eknél

Ingyenes készpénzfelvétel: 150 ezer forint helyett 300 ezer

A Gazdasági Bizottság már döntést is hozott a változtatásokat illetően. Innentől már csak az Országgyűlés elé kell terjeszteniük azt, ami a következő hetekben meg is történhet. Ha ott megszavazzák a változtatást, az jelentős könnyítést jelent a mindennapi pénzügyek intézésében. A tervek szerint a jelenlegi, két részletben ingyen felvehető legfeljebb 150 ezer forintos összeg megduplázódna, azaz pluszköltségek nélkül 300 ezer forintot vehetnénk fel havonta az ATM-ekből - továbbra is legfeljebb két részletben. Minderről Witzmann Mihály fideszes képviselő számolt be a közösségi oldalán. "Mindig a magyar érdek mentén!" – üzente a politikus a tervezet kapcsán.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu