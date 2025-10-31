Készpénzfelvétel: kétszer annyit vehetünk fel ingyen az ATM-ekből

Mint ismert, jelenleg egy naptári hónapban 150 ezer forintig vehetünk fel ingyen, extra költségek nélkül pénzt ATM-ekből. Egy tervezet szerint azonban jelentősen nőhet az ingyenes készpénzfelvétel limitje.

Megduplázódhat az ingyenes készpénzfelvétel limitje az ATM-eknél

Ingyenes készpénzfelvétel: 150 ezer forint helyett 300 ezer

A Gazdasági Bizottság már döntést is hozott a változtatásokat illetően. Innentől már csak az Országgyűlés elé kell terjeszteniük azt, ami a következő hetekben meg is történhet. Ha ott megszavazzák a változtatást, az jelentős könnyítést jelent a mindennapi pénzügyek intézésében. A tervek szerint a jelenlegi, két részletben ingyen felvehető legfeljebb 150 ezer forintos összeg megduplázódna, azaz pluszköltségek nélkül 300 ezer forintot vehetnénk fel havonta az ATM-ekből - továbbra is legfeljebb két részletben. Minderről Witzmann Mihály fideszes képviselő számolt be a közösségi oldalán. "Mindig a magyar érdek mentén!" – üzente a politikus a tervezet kapcsán.