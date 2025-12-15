Az év végi “köszönöm” már kevés – a munkavállalók valódi elismerést akarnak

Az év végi hajtás, a teljesítményértékelések és a decemberi lezárások idején különösen jól látszik, ki érzi magát ténylegesen megbecsülve. A kutatás eredményei alapján a szóbeli elismerés továbbra is fontos, önmagában azonban már nem elég ahhoz, hogy valódi motivációt adjon és hosszú távon elkötelezze a munkavállalókat.

Miért számít ennyire a pénzbeli érték?

A kutatás szerint, amikor az elismeréshez konkrét anyagi juttatás is társul, az érezhetően erősíti a munkavállalók kötődését a munkahelyükhöz. Ilyen esetekben a közösséghez tartozás érzése átlagosan 28 százalékkal nő, az elkötelezettség 21 százalékkal erősödik, és tizenkilencszer nagyobb az esélye annak, hogy az érintettek ajánlanák a munkahelyüket másoknak is. Mindez azt mutatja, hogy a pénz nem „hálapénz”, hanem egyértelmű és kézzelfogható visszajelzés arról, hogy az elvégzett munka valóban számít.

Motiváció és közösség – nem csak egyénileg

A felmérés arra is rávilágított, hogy azok a munkavállalók, akik évente többször részesülnek valódi jutalomban, sokkal inkább érzik magukat a csapat részének. Emellett nagyobb eséllyel ismerik el ők maguk is a kollégáik teljesítményét. A jutalmazás tehát nem csupán egyéni motivációs eszköz, hanem aktívan hozzájárul a pozitív munkahelyi kultúra kialakításához, különösen év végén, amikor a fáradtság és a túlterheltség miatt nagyobb szükség van a megerősítő visszajelzésekre.

A jutalmat „továbbadják”

Meglepő, ugyanakkor sokatmondó adat, hogy a munkavállalók mintegy hetven százaléka nem saját magára költi a kapott jutalmat, hanem családtagokra, barátokra vagy akár kollégákra. Ez a jelenség különösen aktuális a decemberi időszakban, amikor az ajándékozás központi szerepet kap, és amikor egy munkahelyi „köszönöm” valódi, emberi kapcsolatokat is képes erősíteni.

A modern elismerés egyszerű és gyors

A dolgozók elvárják, hogy a jutalmazás folyamata legalább olyan egyszerű és átlátható legyen, mint egy webáruház használata. Fontos számukra, hogy mobilon is könnyedén intézhető legyen, és hogy ők dönthessék el, mire szeretnék fordítani az elismerést. Mindez azt jelzi, hogy a modern jutalmazás már nem adminisztratív teher, hanem élmény, amely tovább növeli az elismerés értékét.

A tanulság egyértelmű

A „köszönjük a munkádat” fontos, de ma már kevés. A kézzelfogható jutalom nem luxus, hanem befektetés a motivációba, a megtartásba és a téli időszakban különösen megterhelt munkahelyi közösségbe.