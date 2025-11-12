Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztár
Tinédzser fia után ugrott a habok közzé a hős édesapa, egyikük sem élte túl

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 20:45
apa-fiahalál
A tenger egyik pillanatról a másikra lett változott meg. A tinédzser és édesapja életüket vesztették.
B. V.
A szerző cikkei

Fia életét akarta megmenteni az a 46 éves brit apa, aki végül ugyanúgy odaveszett, miután 17 évesével együtt a hullámok rabjai lettek. Robin Reed és tinédzser fia ugyanis családi nyaraláson voltak, amikor a tragédia történt. A kis családdal együtt ott volt egy barátjuk és az ő neje, Michael Evans és Shayane is. Előbbi volt, aki kiemelte, a nyugodt víz hirtelen felkavarodott és a tini Owent azonnal magával vitte. Robin és ő rögtön oda próbáltak odaúszni hozzá, azonban sorra jöttek a hullámok és nem voltak rá képesek. Olyannyira nem, hogy Michaelt a víz úszás közben egy sziklához csapta, később két turista mentette őt ki, miközben az apa-fia párost még mindig keresték. 

tinédzser
Tragédia: tinédzser fiát akarta menteni az apa, mindketten meghaltak. Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

 

Tragédia: tinédzser fiát akarta menteni az apa, mindketten meghaltak
 

Jött a helikopter, és úgy tűnt, mintha órákig keresték volna őket

 - nyilatkozta Michael felesége, Shayane. Férje szerint a tenger kissé hullámzott, de egyáltalán nem volt veszélyes. Kiemelte, ő is apa ezért, ha nem tűnt volna biztonságos, nem engedték volna be a tinit és az ő gyerekeiket sem. 

Hirtelen minden megváltozott. Hatalmas hullámok jöttek, egy pillanatban még ott volt, a következőben már nem. A feleségem felugrott, és kiáltott. Owen már nem ott volt. Küzdött, hogy a feje a víz fölött maradjon

 - emlékezett vissza arra a pillanatra Michael, amikor ő és Robin is a vízbe ugrottak. 

A tini holttestét végül a víz a partra sodorta, azonban az elhunyt apa vízen lebegő testtét mentőhelipoterrel emelték fel. Egy orvosszakértő közölte, halálukat egyértelműen fulladás okozta. A haláleseteket a halottkém balesetként minősítette, írja a Mirror.

 

