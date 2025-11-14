Beköszönt a téli időjárás - meglepő dolog áll a háttérben

A téli időjárás már kopogtat az ajtón - ez pedig egy bizonyos folyamatnak köszönhető. A HungaroMet a Facebookon tájékoztatott arról, hogy mi is áll a változás hátterében.

Téli időjárásra kell számítani a jövő héttől / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Téli időjárás - A légkörben zajló folyamatok alakítják az időjárásunkat

A HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebookon számolt be arról, hogy a légkör magasabb szintjein rendkívüli folyamatok zajlanak. Ahogyan a bejegyzésükben írták: „az úgynevezett poláris örvény (…) a következő időszakban 'összeomlik'.”

A poláris örvény a sarkvidék felett örvénylő, nagy kiterjedésű ciklon, amely a téli időszakban általában stabilan körbezárja a hideg levegőt. A most tapasztalható változásoknak azonban különleges oka van. A HungaroMet szerint „magát a folyamatot egyébként az erőteljes és hirtelen sztratoszférikus melegedés indítja meg,” amely most a szokásosnál korábban következik be.

Bár az „összeomlás” kifejezés drámai lehet, fontos tisztázni, hogy nem fenyeget semmiféle katasztrófa. A szakértők is hangsúlyozzák: „egyáltalán nem arról van szó, hogy világvége közeleg.” A poláris örvény gyengülése valójában azt jelenti, hogy a hideg levegő, amely eddig északon rekedt, most dél felé indulhat. Ez pedig jelentős változásokat hozhat az időjárásunkban.

„Gyökeresebb fordulatot vesz időjárásunk: megszűnik a szürke, párás idő, érkeznek a frontok, ciklonok, jelentősebb csapadékra is lehet számítani.”

- olvasható a bejegyzésben. Hogy pontosan hol és mennyi csapadék hull majd, még bizonytalan, de az biztosra vehető, hogy mozgalmasabb időszak előtt állunk.

Összefoglalva: a poláris örvény gyengülése egy természetes légköri folyamat következménye, és bár erőteljes időjárási változásokat hozhat, nem jelent veszélyt. Inkább a tél valódi, dinamikus arcára számíthatunk a következő napokban és hetekben.