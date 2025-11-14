Beköszönt a téli időjárás - meglepő dolog áll a háttérben

A téli időjárás már kopogtat az ajtón - ez pedig egy bizonyos folyamatnak köszönhető. A HungaroMet a Facebookon tájékoztatott arról, hogy mi is áll a változás hátterében.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebookon számolt be arról, hogy a légkör magasabb szintjein rendkívüli folyamatok zajlanak. Ahogyan a bejegyzésükben írták: „az úgynevezett poláris örvény (…) a következő időszakban 'összeomlik'.”
A poláris örvény a sarkvidék felett örvénylő, nagy kiterjedésű ciklon, amely a téli időszakban általában stabilan körbezárja a hideg levegőt. A most tapasztalható változásoknak azonban különleges oka van. A HungaroMet szerint „magát a folyamatot egyébként az erőteljes és hirtelen sztratoszférikus melegedés indítja meg,” amely most a szokásosnál korábban következik be.
Bár az „összeomlás” kifejezés drámai lehet, fontos tisztázni, hogy nem fenyeget semmiféle katasztrófa. A szakértők is hangsúlyozzák: „egyáltalán nem arról van szó, hogy világvége közeleg.” A poláris örvény gyengülése valójában azt jelenti, hogy a hideg levegő, amely eddig északon rekedt, most dél felé indulhat. Ez pedig jelentős változásokat hozhat az időjárásunkban.
„Gyökeresebb fordulatot vesz időjárásunk: megszűnik a szürke, párás idő, érkeznek a frontok, ciklonok, jelentősebb csapadékra is lehet számítani.”
- olvasható a bejegyzésben. Hogy pontosan hol és mennyi csapadék hull majd, még bizonytalan, de az biztosra vehető, hogy mozgalmasabb időszak előtt állunk.
Összefoglalva: a poláris örvény gyengülése egy természetes légköri folyamat következménye, és bár erőteljes időjárási változásokat hozhat, nem jelent veszélyt. Inkább a tél valódi, dinamikus arcára számíthatunk a következő napokban és hetekben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.