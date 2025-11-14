Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Beköszönt a téli időjárás - meglepő dolog áll a háttérben

időjárásváltozás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 17:20
téllégköri jelenség
A légkörben zajló változások miatt jelentősen átalakulhat időjárásunk. A poláris örvény gyengülése akár markánsabb téli időjárás kialakulását is előidézheti.

A téli időjárás már kopogtat az ajtón - ez pedig egy bizonyos folyamatnak köszönhető. A HungaroMet a Facebookon tájékoztatott arról, hogy mi is áll a változás hátterében.

Téli időjárásra kell számítani jövőhéttől
Téli időjárásra kell számítani a jövő héttől  / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Téli időjárás - A légkörben zajló folyamatok alakítják az időjárásunkat

A HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebookon számolt be arról, hogy a légkör magasabb szintjein rendkívüli folyamatok zajlanak. Ahogyan a bejegyzésükben írták: „az úgynevezett poláris örvény (…) a következő időszakban 'összeomlik'.”

A poláris örvény a sarkvidék felett örvénylő, nagy kiterjedésű ciklon, amely a téli időszakban általában stabilan körbezárja a hideg levegőt. A most tapasztalható változásoknak azonban különleges oka van. A HungaroMet szerint „magát a folyamatot egyébként az erőteljes és hirtelen sztratoszférikus melegedés indítja meg,” amely most a szokásosnál korábban következik be.

Bár az „összeomlás” kifejezés drámai lehet, fontos tisztázni, hogy nem fenyeget semmiféle katasztrófa. A szakértők  is hangsúlyozzák: „egyáltalán nem arról van szó, hogy világvége közeleg.” A poláris örvény gyengülése valójában azt jelenti, hogy a hideg levegő, amely eddig északon rekedt, most dél felé indulhat. Ez pedig jelentős változásokat hozhat az időjárásunkban.

„Gyökeresebb fordulatot vesz időjárásunk: megszűnik a szürke, párás idő, érkeznek a frontok, ciklonok, jelentősebb csapadékra is lehet számítani.” 

- olvasható a bejegyzésben. Hogy pontosan hol és mennyi csapadék hull majd, még bizonytalan, de az biztosra vehető, hogy mozgalmasabb időszak előtt állunk.

Összefoglalva: a poláris örvény gyengülése egy természetes légköri folyamat következménye, és bár erőteljes időjárási változásokat hozhat, nem jelent veszélyt. Inkább a tél valódi, dinamikus arcára számíthatunk a következő napokban és hetekben. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu