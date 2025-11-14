Őszi kirándulás: tippek az ország legújabb kilátóihoz Zalától Békésig

Az időjárás kegyének köszönhetően egyelőre még csodálatos idő kínálkozik a természetben való kirándulásra, a szép novemberi sétákra, így aki izgalmas úti célt keres az ősz utolsó hónapjára, annak most kettő újonnan megnyílt, és egy tavasszal elkészülő kilátót is ajánlunk az ország különböző részeiről.

A gyönyörű őszi tájat sosem lehet megunni, ezért az őszi kirándulások sláger úti céljai a különböző kilátók, melyekből most három újat is ajánlunk.

Fotó: Kutasi Xenia / Shutterstock

Ezek az ország legújabb kilátói

Zala, Győr-Moson-Sopron és Békés vármegyék egy-egy gyönyörű szegletébe kalauzoljuk most el a kedves olvasót, ahol kettő újonnan felavatott (illetve egy tavasszal elkészülő) kilátó is várja a természet szerelmeseit.

Hiszen mi lehet szebb, mint a napsütötte, avarillatú tájon sétálni, meglesni az aranybarnába, rőt vörösbe és az okker különféle árnyalataiba burkolózott erdők, mezők, ligetek élővilágát, és szemtanúja lenni annak a magasztos pillanatnak, amikor a szép magyar táj lassan téli álomra készülődik?

Tormafölde, Zala vármegye – gyönyörű panoráma

A jövőben a dél-zalai térség gazdaságát és turizmusát is jelentősen fellendítheti az újonnan felavatott fejlesztés, amely a gyönyörű panorámával megáldott Szent János-hegyen kapott helyet.

A tormaföldei kilátó, amely multifunkcionális rendeltetésével igazi kuriózumnak számít.

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Tormafölde és a környező térség egy új, mintegy 10 méter magas, vasszerkezetű kilátót és egy hozzá kapcsolódó termelői piacot álmodott meg. A kilátó alsó szintjén árusító helyiségek találhatók, a középső szint egy kóstoló teraszként működik, míg a legfelső szintről az ember elé táruló Kerka-völgyi panorámában lehet gyönyörködni.

A 4 év alatt elkészült új szerkezet egy 2011-ben épült négy szintes fa-kilátót váltott fel, amelyet sajnos már nem lehetett megmenteni a pusztulástól.

Miért érdemes ide ellátogatni? – az érintetlen környezet, a lenyűgöző panoráma, a kiváló borászatok és az újonnan telepített fügeültetvény egyedi hangulatot csempésznek az ide látogatók élményei közé.

Dunaszeg, Győr-Moson-Sopron vármegye – kilátó a tó partján

Október 18-án adták át a Győr-Moson-Sopron vármegyei Dunaszeg legújabb turisztikai büszkeségét, a madárlesként is funkcionáló Morotva-tavi kilátót, amelyet a korábbi itt álló, fából épült szerkezet megerősítésével és kibővítésével hoztak létre.