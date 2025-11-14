Őszi kirándulás: tippek az ország legújabb kilátóihoz Zalától Békésig

Az időjárás kegyének köszönhetően egyelőre még csodálatos idő kínálkozik a természetben való kirándulásra, a szép novemberi sétákra, így aki izgalmas úti célt keres az ősz utolsó hónapjára, annak most kettő újonnan megnyílt, és egy tavasszal elkészülő kilátót is ajánlunk az ország különböző részeiről.
Zala, Győr-Moson-Sopron és Békés vármegyék egy-egy gyönyörű szegletébe kalauzoljuk most el a kedves olvasót, ahol kettő újonnan felavatott (illetve egy tavasszal elkészülő) kilátó is várja a természet szerelmeseit.
Hiszen mi lehet szebb, mint a napsütötte, avarillatú tájon sétálni, meglesni az aranybarnába, rőt vörösbe és az okker különféle árnyalataiba burkolózott erdők, mezők, ligetek élővilágát, és szemtanúja lenni annak a magasztos pillanatnak, amikor a szép magyar táj lassan téli álomra készülődik?
A jövőben a dél-zalai térség gazdaságát és turizmusát is jelentősen fellendítheti az újonnan felavatott fejlesztés, amely a gyönyörű panorámával megáldott Szent János-hegyen kapott helyet.
Tormafölde és a környező térség egy új, mintegy 10 méter magas, vasszerkezetű kilátót és egy hozzá kapcsolódó termelői piacot álmodott meg. A kilátó alsó szintjén árusító helyiségek találhatók, a középső szint egy kóstoló teraszként működik, míg a legfelső szintről az ember elé táruló Kerka-völgyi panorámában lehet gyönyörködni.
A 4 év alatt elkészült új szerkezet egy 2011-ben épült négy szintes fa-kilátót váltott fel, amelyet sajnos már nem lehetett megmenteni a pusztulástól.
Október 18-án adták át a Győr-Moson-Sopron vármegyei Dunaszeg legújabb turisztikai büszkeségét, a madárlesként is funkcionáló Morotva-tavi kilátót, amelyet a korábbi itt álló, fából épült szerkezet megerősítésével és kibővítésével hoztak létre.
Az új, 10-12 méter magas kilátó legfelső teraszához most harminchat lépcsőfok vezet, ahonnan lenyűgöző panoráma tárul az ember szeme elé a környező tóval, és az azt körülölelő környezettel. Az új beruházás bruttó 45 millió forintból valósult meg.
A Békés vármegyei Sarkad is új turisztikai beruházással gazdagodik, amely 2026 tavaszára készül el: a 111 millió forintos fejlesztés az Éden-tavak környékén valósul meg, ahol bővítik a kerékpárút-hálózatot, kialakítanak egy új lombkoronasétányt és a már meglévő ötszintes kilátót egy lineáris kilátóval egészítik ki.
A Sarkad ékkövének számító Éden-tavak már eddig is rendelkezett egy kilátóval, amelyet Fish Guard Tower néven ismernek a helyiek. A jelenlegi fejlesztés keretében ezt az építményt egészítik ki két oldali irányból hozzá csatlakozó szárnyakkal, amellyel újabb 85 négyzetméternyi felülettel bővül a korábbi kilátó.
