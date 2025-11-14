Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Őszi kirándulás: tippek az ország legújabb kilátóihoz Zalától Békésig

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 15:45
turisztikai fejlesztésőszi kiránduláskilátó
Izgalmas kirándulási tippeket kínálunk az ország különböző pontjaira, ahol új turisztikai fejlesztések valósultak meg. Zala, Győr-Moson-Sopron és Békés vármegyékben ugyanis új kilátókat avattak, vagy fognak avatni.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az időjárás kegyének köszönhetően egyelőre még csodálatos idő kínálkozik a természetben való kirándulásra, a szép novemberi sétákra, így aki izgalmas úti célt keres az ősz utolsó hónapjára, annak most kettő újonnan megnyílt, és egy tavasszal elkészülő kilátót is ajánlunk az ország különböző részeiről.

őszi magyar táj, amely kilátókból a legszebb
A gyönyörű őszi tájat sosem lehet megunni, ezért az őszi kirándulások sláger úti céljai a különböző kilátók, melyekből most három újat is ajánlunk.
Fotó: Kutasi Xenia / Shutterstock

Ezek az ország legújabb kilátói

Zala, Győr-Moson-Sopron és Békés vármegyék egy-egy gyönyörű szegletébe kalauzoljuk most el a kedves olvasót, ahol kettő újonnan felavatott (illetve egy tavasszal elkészülő) kilátó is várja a természet szerelmeseit.

Hiszen mi lehet szebb, mint a napsütötte, avarillatú tájon sétálni, meglesni az aranybarnába, rőt vörösbe és az okker különféle árnyalataiba burkolózott erdők, mezők, ligetek élővilágát, és szemtanúja lenni annak a magasztos pillanatnak, amikor a szép magyar táj lassan téli álomra készülődik?

Tormafölde, Zala vármegye – gyönyörű panoráma

A jövőben a dél-zalai térség gazdaságát és turizmusát is jelentősen fellendítheti az újonnan felavatott fejlesztés, amely a gyönyörű panorámával megáldott Szent János-hegyen kapott helyet.

a tormaföldei kilátó és termelői piac átadása
A tormaföldei kilátó, amely multifunkcionális rendeltetésével igazi kuriózumnak számít.
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Tormafölde és a környező térség egy új, mintegy 10 méter magas, vasszerkezetű kilátót és egy hozzá kapcsolódó termelői piacot álmodott meg. A kilátó alsó szintjén árusító helyiségek találhatók, a középső szint egy kóstoló teraszként működik, míg a legfelső szintről az ember elé táruló Kerka-völgyi panorámában lehet gyönyörködni.

A 4 év alatt elkészült új szerkezet egy 2011-ben épült négy szintes fa-kilátót váltott fel, amelyet sajnos már nem lehetett megmenteni a pusztulástól.

  • Miért érdemes ide ellátogatni? – az érintetlen környezet, a lenyűgöző panoráma, a kiváló borászatok és az újonnan telepített fügeültetvény egyedi hangulatot csempésznek az ide látogatók élményei közé.

Dunaszeg, Győr-Moson-Sopron vármegye – kilátó a tó partján

Október 18-án adták át a Győr-Moson-Sopron vármegyei Dunaszeg legújabb turisztikai büszkeségét, a madárlesként is funkcionáló Morotva-tavi kilátót, amelyet a korábbi itt álló, fából épült szerkezet megerősítésével és kibővítésével hoztak létre.

A megújult dunaszegi Morotva-tavi kilátó
A dunaszegi új Morotva-tavi kilátó a régi szerkezet felújításával és kibővítésével valósult meg.
Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Az új, 10-12 méter magas kilátó legfelső teraszához most harminchat lépcsőfok vezet, ahonnan lenyűgöző panoráma tárul az ember szeme elé a környező tóval, és az azt körülölelő környezettel. Az új beruházás bruttó 45 millió forintból valósult meg.

  • Miért érdemes ide ellátogatni? – közelebb kerülhetünk a környezet szépségéhez és értékeihez, bepillantást kaphatunk a vízpart növény-és állatvilágába, ráadásul itt a természet minden évszakban más arcát mutatja.

Sarkad, Békés vármegye – Új lombkoronasétány és kilátó

A Békés vármegyei Sarkad is új turisztikai beruházással gazdagodik, amely 2026 tavaszára készül el: a 111 millió forintos fejlesztés az Éden-tavak környékén valósul meg, ahol bővítik a kerékpárút-hálózatot, kialakítanak egy új lombkoronasétányt és a már meglévő ötszintes kilátót egy lineáris kilátóval egészítik ki.

A sarkadi Éden-tavak kilátója csak tavasszal lesz kész
A sarkadi Éden-tavak turisztikai fejlesztése még folyamatban van, a megújult környezet tavasztól várja majd a kirándulókat.
Fotó: Licska Balázs / Békés Megyei Hírlap

A Sarkad ékkövének számító Éden-tavak már eddig is rendelkezett egy kilátóval, amelyet Fish Guard Tower néven ismernek a helyiek. A jelenlegi fejlesztés keretében ezt az építményt egészítik ki két oldali irányból hozzá csatlakozó szárnyakkal, amellyel újabb 85 négyzetméternyi felülettel bővül a korábbi kilátó.

  • Miért lesz érdemes ide ellátogatni? – a hangulatos környezet, a horgászat, a halak megfigyelésének új dimenziója, és a 420 méter hosszú új bicikliút, amely végigvezet a tavak körül, új élményeket kínálnak.

Magyarország számos kilátóval büszkélkedik, amelyeket szintén érdemes felkeresni:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu