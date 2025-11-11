Kaposvár nyílt utcáján támadták meg a fiatal zenészt - minden ok nélkül ütni kezdte egy férfi

Brutális támadás áldozata lett Kaposvár nyílt utcáján György-Horváth Zente, a Virtuózok című tehetségkutatóban feltűnt fiatal zenész. Egy rövid videóban számolt be a történtekről, amiben felhívta mások figyelmét is az óvatosságra.

Szörnyű sérüléseket szerzett a támadás során a fiatal zenész (Képünk illusztráció) Fotó: Fotó: Freepik.com

Minden ok nélkül támadták meg a fiatalt

A fiatal művész elárulta, hogy családjával mentek vásárolni vasárnap délután, amikor útjuk kettévált, így egyedül sétát tovább egészen addig, míg egy társaság belé nem kötött - számolt be kedden a sonline.hu.

Ha ilyen szituáció van, hogy oda se nézek, nem veszem fel vele a szemkontaktust, megyek tovább. Ők jöttek velem tovább, az agresszív férfi már elkezdett megfordítani, hogy álljak meg

- mesélte TikTok-videójában.

A konfliktust kerülve György-Horváth Zente menekülőre fogta inkább, azonban a támadók nem hagyták annyiba. Miközben átment az út másik oldalára remélve, hogy a forgalom elválasztja őket, egy erős ütés érte tarkóját az úttest közepén.

Nem estem el, előre borultam, majd arcon ütöttek többször is ököllel

- tette hozzá videójában, amelyben még mindig látszódnak sérülései.

A támadás során kicsavarták karját, és alkarja is megsérült. Bár próbálta megkérni a társaság tagjait, hogy állítsák meg az agresszív férfit, ők nem tettek semmit.

Végül pánikolva egy bevásárlóközpontba menekült, és értesítette édesanyját, aki testvérével együtt érte ment. Hosszas várakozás után végül a rendőrök is megérkeztek, majd a sürgősségi osztályra mentek látleletért, és feljelentést tett.

Annyi a pozitívum, hogy velem történt meg és nem mással. Mert más nem biztos, hogy ilyen könnyen megúszta volna.

Rövid videóját azzal zárta le, hogy mindenki vigyázzon magára, és legyen körültekintő, amikor az utcákon sétál, hiszen pillanatok alatt konfliktus alakulhat ki - írta a Tények.