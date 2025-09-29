Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lecsapott a szupertájfun: 8 ember meghalt, sok az eltűnt

vihar
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 09:55
tragédiaszupertájfunhalál
Egy héten belül ez már a második komoly vihar volt Ázsiában.
KL
A szerző cikkei

Elérte Vietnámot a hétvégén a Bualoi tájfun, a szárazföld fölött trópusi viharrá szelídült, de a heves esők és az erős széllökések így is áradásokat okoztak, házak dőltek össze, ami emberéleteket követelt, és sok halász eltűnt - jelentette hétfőn a vietnámi állami média.

Fotó:  Pexels.com

A meteorológiai szolgálat jelentése szerint a vihar hétfőn Laosz felé elhagyta az országot. Vietnám középső részén a Bualoi hatalmas pusztítást végzett számos településen. Az áradások utakat és hidakat mostak el, a szél letépte lakóházak tetejét, sok épület, köztük iskolák szenvedtek károkat, illetve össze is dőltek.

A hatóságok közlése szerint hat ember Ninh Binh tartományban vesztette életét, mert összedőlt a házuk. Thanh Hoa tartományban pedig egy helyi tisztviselő halálát okozta egy kidőlő fa. Egy embert az áradás ragadott el Hue városban, és egy olyan halálesetet jelentettek Danangból is, amelyet a vihar okozott.

A vietnámi média beszámolója szerint 17 eltűnt halász után folyik a kutatás.

A trópusi vihar érkezése előtt a hatóságok elrendelték a halászhajók kikötését, és a partvidék repülőterein a légi közlekedést is leállították. Az ország középső és északi tartományaiban több ezer embert evakuáltak. A Bualoi tájfun pénteken még a Fülöp-szigeteken járt, és ott legkevesebb húsz halálos áldozatot követelt. A szigetországban mintegy 23 ezer családot kellett kitelepíteni az áradások, a heves esők és a szélvihar miatt.

Egy héten belül ez már a második komoly vihar volt Ázsiában. Az előző, a Ragasa szupertájfun legkevesebb 28 ember halálát okozta a Fülöp-szigetek északi részén és Tajvanon, majd Kínán keresztül vonulva csütörtökön Vietnámon söpört végig - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu