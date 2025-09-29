Lecsapott a szupertájfun: 8 ember meghalt, sok az eltűnt

Elérte Vietnámot a hétvégén a Bualoi tájfun, a szárazföld fölött trópusi viharrá szelídült, de a heves esők és az erős széllökések így is áradásokat okoztak, házak dőltek össze, ami emberéleteket követelt, és sok halász eltűnt - jelentette hétfőn a vietnámi állami média.

Fotó: Pexels.com

A meteorológiai szolgálat jelentése szerint a vihar hétfőn Laosz felé elhagyta az országot. Vietnám középső részén a Bualoi hatalmas pusztítást végzett számos településen. Az áradások utakat és hidakat mostak el, a szél letépte lakóházak tetejét, sok épület, köztük iskolák szenvedtek károkat, illetve össze is dőltek.

A hatóságok közlése szerint hat ember Ninh Binh tartományban vesztette életét, mert összedőlt a házuk. Thanh Hoa tartományban pedig egy helyi tisztviselő halálát okozta egy kidőlő fa. Egy embert az áradás ragadott el Hue városban, és egy olyan halálesetet jelentettek Danangból is, amelyet a vihar okozott.

A vietnámi média beszámolója szerint 17 eltűnt halász után folyik a kutatás.

A trópusi vihar érkezése előtt a hatóságok elrendelték a halászhajók kikötését, és a partvidék repülőterein a légi közlekedést is leállították. Az ország középső és északi tartományaiban több ezer embert evakuáltak. A Bualoi tájfun pénteken még a Fülöp-szigeteken járt, és ott legkevesebb húsz halálos áldozatot követelt. A szigetországban mintegy 23 ezer családot kellett kitelepíteni az áradások, a heves esők és a szélvihar miatt.

Egy héten belül ez már a második komoly vihar volt Ázsiában. Az előző, a Ragasa szupertájfun legkevesebb 28 ember halálát okozta a Fülöp-szigetek északi részén és Tajvanon, majd Kínán keresztül vonulva csütörtökön Vietnámon söpört végig - írja az MTI.