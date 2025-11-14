"A gyerekek közölték: a ház szellemjárta, nem élhetünk ott"

Egy édesanya azt hitte, megtalálták álmaik otthonát családjukkal, mígnem gyermekei egy hátborzongató dolgot közöltek vele. A névtelenségét megtartó nő ugyanis arról számolt be Redditen, hogy a kinézett ház szellemjárta. Mindezt pedig olyan megrémülve közölték a gyerekek, hogy az anya hátán is felállt a szőr, majd nagy nehezen és szívfájdalommal ugyan, de lemondott a házról, pedig ő első látásra beleszeretett.
A texasi otthon kissé lelakott volt elmondása szerint, több nagy helyiséggel. Mint fogalmazott, kis ráfordítással ugyan, de álomházat lehetett volna belőle csinálni. A hely átnézése után épp ezért ő úgy ült be a kocsiba, hogy az lesz leendő otthonuk. Gyerekei azonban gyorsan lebeszélték őt erről.
Amikor visszaültünk az autóba, hátrafordultam a gyerekekhez, és megkérdeztem, mit gondolnak. Teljesen arra számítottam, hogy ugyanolyan izgatottak lesznek, mint én. Hát nem. Sikítva közölték, hogy a ház kísértetjárta, nagyon-nagyon kísértetjárta, meg vagyok őrülve. "Hogy élnénk ott? Szó sem lehet róla!” , mondták nekem, ami meglepett és kicsit összetört a szívem, de nem költözhettem egy olyan házba, amitől már első pillantásra ennyire rettegtek. Ráadásul úgy hangzott, mint egy horrorfilm kezdete, ha figyelmen kívül hagyom a kisgyerekek komoly megérzéseit. Így hát továbbálltunk, és másik helyet választottunk
- írta a Reddites kiemelve, hogy a hátborzongató része a dolgoknak még csak ez után jött: kiderült ugyanis, hogy pár évvel a gyerekek figyelmeztetése után a ház "elpusztult".
Szó szerint eltűnt a föld színéről egy tornádó miatt.
(via)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.