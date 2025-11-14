"A gyerekek közölték: a ház szellemjárta, nem élhetünk ott"

Egy édesanya azt hitte, megtalálták álmaik otthonát családjukkal, mígnem gyermekei egy hátborzongató dolgot közöltek vele. A névtelenségét megtartó nő ugyanis arról számolt be Redditen, hogy a kinézett ház szellemjárta. Mindezt pedig olyan megrémülve közölték a gyerekek, hogy az anya hátán is felállt a szőr, majd nagy nehezen és szívfájdalommal ugyan, de lemondott a házról, pedig ő első látásra beleszeretett.

Gyerekei szerint a ház szellemjárta volt / Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock (Illusztráció)

Szellemjárta házba ugyan nem!

A texasi otthon kissé lelakott volt elmondása szerint, több nagy helyiséggel. Mint fogalmazott, kis ráfordítással ugyan, de álomházat lehetett volna belőle csinálni. A hely átnézése után épp ezért ő úgy ült be a kocsiba, hogy az lesz leendő otthonuk. Gyerekei azonban gyorsan lebeszélték őt erről.

Amikor visszaültünk az autóba, hátrafordultam a gyerekekhez, és megkérdeztem, mit gondolnak. Teljesen arra számítottam, hogy ugyanolyan izgatottak lesznek, mint én. Hát nem. Sikítva közölték, hogy a ház kísértetjárta, nagyon-nagyon kísértetjárta, meg vagyok őrülve. "Hogy élnénk ott? Szó sem lehet róla!” , mondták nekem, ami meglepett és kicsit összetört a szívem, de nem költözhettem egy olyan házba, amitől már első pillantásra ennyire rettegtek. Ráadásul úgy hangzott, mint egy horrorfilm kezdete, ha figyelmen kívül hagyom a kisgyerekek komoly megérzéseit. Így hát továbbálltunk, és másik helyet választottunk

- írta a Reddites kiemelve, hogy a hátborzongató része a dolgoknak még csak ez után jött: kiderült ugyanis, hogy pár évvel a gyerekek figyelmeztetése után a ház "elpusztult".

Szó szerint eltűnt a föld színéről egy tornádó miatt.

