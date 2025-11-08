"Tudom, hogy a férjem szeretőt tart, viszont nem akarom, hogy a másik nő is megtudja ezt"

Online adta ki magából minden bánatát egy névtelenségét megtartó nő, aki nemrég rájött, hogy férje megcsalja őt. Ez azonban dilemmát okozott nála: a Reddites ugyanis nem tudja, hogy szóljon-e párja szeretőjének arról, hogy vélt barátja valójában egy házas férfi. Elárulta ugyanis, hogy immáron nyolc hónapja tud férje hűtlenségéről és azóta titokban figyeli az üzeneteit. Ez idő alatt pedig annyira megkedvelte a férfi szeretőjét, hogy szinte „megszerette”, ezért most rosszul érzi magát, mert tudja, hogy ha elmondja neki az igazságot, összetöri a világát.

Rájött, hogy férje megcsalja őt, azonban nem akarja összetörni a szerető szívét az igazsággal / Fotó: ShishkinStudio / Shutterstock (Illusztráció)

A férjemnek viszonya van. Nyolc hónapja tudok róla. Azok után, hogy egy ‘Henry’ nevű ismeretlen azt írta neki, szeretlek. Sikerült az üzeneteit összeszinkronizálnom az iCloud-fiókunkkal, és azóta figyelem őket. A legrosszabb, hogy a szeretője is áldozat. Fogalma sincs róla, hogy a férjem nős. Azt mondta neki, hogy külön élünk, és válófélben vagyunk. Tudom, hogy a feleség általában utálja a szeretőt, de én nem tudom. Nagyon megszerettem őt. Fogalma sincs, hogy a férjem egy lúzer és ő egy tüneményes nő, aki megérdemelné az egész világot

- mesélte kiemelve, a másik nőről a beszélgetések során megtudta, hogy egy kedves, figyelmes és empatikus személyről van szó, aki karácsonyi üdvözlőlapokat készít az idősotthon lakóinak, verseket ír és még a férje kedvenc műsorairól is utánanéz dolgoknak, hogy beszélgethessen vele. Épp ezért a Reddites szerint a férje nem is érdemli meg ezt a jószívű nőt, de tudja, hogy előbb-utóbb szembe kell néznie vele, és el kell mondania az igazságot.

Tudom, hogy el kell mondanom neki, hogy válni akarok. De ő soha nem lenne elég férfi ahhoz, hogy a szeretőjével is szembenézzen. Ez rám marad. Nekem kell majd összetörnöm a szívét. Csak remélem, hogy tudni fogja: bár elveszít egy hazug férfit, nyer egy barátot bennem. Nem akarom, hogy szégyellje magát valamiért, amit vele tettek

