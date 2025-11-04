Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
„Meg fogsz halni” – rátámadt a betegtársára egy kórházban fekvő gödi férfi

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 09:42
Kórházban támadt betegtársára és nyolc napon belül gyógyuló sérülést okozott az a pszichiátriai beteg, akinek a felmentését és kényszergyógykezelését indítványozta a vádhatóság - tudatta a Pest Vármegyei Főügyészség kedden közleményben az MTI-vel.
N.T.
A vád szerint tavaly ősszel egy gödi férfi egy közeli kórház pszichiátriai osztályán egy tollal betegtársa ágyához ment, kisebb erővel megszúrta a jobb szeménél, s azt kiabálta: meg fog halni. A sértett kirohant a folyosóra.

kalapács, bíró, bíróság
Fotó: Wesley Tingey /  Unsplash (Illusztráció)

A megtámadott férfi a szemhéj szúrt sebzésének 8 napon belül gyógyuló sérülését szenvedte el. Fennállt az életveszélyes sérülés bekövetkezésének reális lehetősége, mely a sértett védekezésének köszönhetően maradt el. A vádlott kóros elmeállapota miatt nem büntethető, azonban tartani lehet attól, hogy megfelelő gyógykezelés hiányában hasonló bűncselekményt követne el újra

- áll a közleményben.

A Pest Vármegyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolta meg a gödi férfit, büntethetőséget kizáró ok miatt azonban felmentést és kényszergyógykezelést indítványozott - közölték.

