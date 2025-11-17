"Tiszta lélek, csodás művész, szerető ember, testvér és édesanya volt" – Így emlékeznek Parádi Krisztára

A családját megrázta a modell hirtelen halála. Parádi Kriszta manöken mindössze 54 éves volt, mégis maradandót alkotott.

Parádi Kriszta állapota két hét alatt romlott, hirtelen következett be a halála. Fotó: Wikipédia

"Egyetlen vigaszunk, hogy nem szenvedett" – Parádi Kriszta családját lesúlytotta a tragédia

A gyönyörű modell november 15-én, szombaton hunyt el 54 évesen. A család bejegyzéséből kiderül, hogy mindössze két hét leforgása alatt veszítette el a küzdelmet egy későn diagnosztizált, agresszív rákbetegség ellen.

Mély fájdalommal tudatjuk mindenkivel, aki ismerte és szerette, hogy Parádi Kriszta örökre megpihent. Egy későn diagnosztizált, hihetetlenül agresszív és gyors lefolyású hasnyálmirigy- és májrák tett pontot 54 évesen az életére alig két hét leforgása alatt. Még nem tértünk magunkhoz a sokkból. Egyetlen vigaszunk az lehet, hogy nem szenvedett. Tiszta lélek, csodás művész, szerető ember, testvér és édesanya volt. Szeretnénk egy kis időt kérni, ezért arra kérünk titeket, hogy ne várjatok gyors választ a kedves, érdeklődő hívásokra, levelekre. Hamarosan megírjuk, mikor lesz lehetőség közösen végső búcsút venni tőle



– írja Facebook-posztjában a Parádi család.

Parádi Kriszta modell életútja kiemelkedőnek számít; a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen végzett grafikus, design tervező, vizuális alkotóművész volt. Az „Év arca” verseny után lett ismert, folyamatosan kapta a felkéréseket divatbemutatókra, munkájával Kanadában, Bécsben is járt. A 90-es évek egyik kiemelkedő manökenjeként tartják számon.

Szerepelt címlapokon, fotográfiai és fotóművészeti szaklapokban, egyéb kiadványokban és reklámfilmekben. Munkája mellett egyetemre is járt, a Magyar Iparművészeti Egyetemen végzett alkalmazott grafikusként, tipográfusként. A grafikus szakmában dolgozott, közben kitalált egy divat trendet, aminek a Mandalám nevet adta. Fő profilja a személyes mandalák tervezése monogramból, emellett saját tervezésű egyedi mintákkal díszített táskákat, ruhákat, lakásdekorációkat, kiegészítőket is tervezett.

A 'Mandalám' Facebook-oldalon most is megtekinthetőek a termékek és a műalkotások. Látszik, hogy egyedülálló szemlélete, szépérzéke és spiritualitása ezeken az alkotásokon is megmutatkozik.