Jó hírt kaptak a nyugdíjasok: lesz, aki már ma örülhet!

A kormány döntésének megfelelően, ezen a héten kapják kézhez a nagyobb összegű nyugdíjat az idősek. A nyugdíj-kiegészítés összegével az emelt nyugdíjakat november 12-én kezdik utalni, illetve kivinni a postások.

Fotó: Mohai Balázs / mti

Az 1,6 százalékos korrekció az idei év első 11 hónapjára vonatkozik, vagyis visszamenőleg jár. A nyugdíjasok átlagosan 47 200 forintot kapnak a novemberi nyugdíj mellé, ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az inflációkövető nyugdíjemelés. December 3-tól pedig már az emelt nyugdíj érkezik az idősekhez. Ez azért fontos, mert a januári nyugdíj emelésnek már ez az összeg lesz az alapja. 2026-ban az előzetes tervek szerint 3,6 százalékkal nőnek a nyugdíjak.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó szerint augusztusban az átlagnyugdíj 245 ezer forint volt, ha hozzávesszük az 1,6 százalékos növekedést és a 13. havi juttatást, akkor az idei évre vetítve a havi átlagnyugdíj már 270 ezer forint felett lesz.

Közben a harmincezer forintos élelmiszer-utalványok postázása már befejeződött, ezek az év végéig használhatók fel hideg élelemre.

Erről adott tájékoztatást szerda reggel Zsigó Róbert is:



