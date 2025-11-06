Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Lénárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Veszély: Leomlott az egri vár egy része, le kellett zárni a várfalsétányt

egri vár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 11:19
lezárásomlás
Leomlott az egri várban a Föld-bástya külső köpenyfalának egy része csütörtök hajnalban, ezért biztonsági okokból a várfalsétányt lezárták - közölte a város polgármestere az MTI-vel.

Vágner Ákos hangsúlyozta: megkezdődött az érintett terület biztosítása, a vár vagyonkezeléséért felelős Dobó István Vármúzeummal közösen dolgoznak a probléma mielőbbi megoldásán. A múzeum a falomlást követően haladéktalanul intézkedett, Eger önkormányzata pedig szakmai támogatással segíti a helyreállítás folyamatát.

Fotó: Egri vár / Facebook.com

A vár állagmegóvása és fejlesztése jelenleg is folyamatban van, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tavalyi döntése értelmében 1 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre a beruházás-sorozat első ütemének megvalósítására - írta a polgármester.

A támogatás célja a hatóság által előírt, sürgős állagvédelmi beavatkozások megkezdése. Ezek közé tartozik többek között a Tömlöc-bástya helyreállításának előkészítése, valamint a Föld-bástya tervfelülvizsgálatának és helyreállításának megtervezése is - tájékoztatott.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu