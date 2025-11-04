66 évnyi működés után azonnali leállást jelentett be a légitársaság

Egy amerikai légitársaság bejelentette azonnali leállását, miután 66 éven át működött.

A légitársaságnak rengeteg adósság halmozódott fel az évek során (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Adósságok miatt jelentet csődöt a légitársaság

A Kenai Aviation csődöt jelentett, pénzügyi fizetésképtelenségre hivatkozva, és megszüntette működését, minden járatát törölve. A légitársaság tulajdonosa, Joel Caldwell közleményt adott ki, amelyben mély megdöbbenésének adott hangot a történtek miatt.

Ahol mások utasokat látnak, én alaszkai emberek összekapcsolódását látom. Olyan embereket látok, akik fontosak számomra. Egy élénk, fejlődő légitársaságot látok, telt járatokat, növekedést, és a legjobb szerelői, földi és pilótacsapatot, akikkel valaha együtt dolgozhattam. Minden működési mutató szerint a Kenai Aviation sikeres, és mégis, pénzügyileg fizetésképtelenek vagyunk

- olvasható közleményében.

A légitársaságot 1959-ben alapították, és alaszkai közösségeket szolgált ki. Először 2017 végén merült fel az, hogy véglegesítik a vállalat bezárását, azonban gyorsan közbeléptek, és meg tudták menteni. Mindezek ellenére a Covid okozta lezárások óriási adósságot okoztak a társaságnak, illetve idén nyáron egy nagyobb karbantartás is kimaradást okozott.

Joel hozzátette, hogy nem hajlandó feladni, és befektetőt keres, aki megmentheti a légitársaságot - írta a Daily Mail.