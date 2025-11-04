Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

66 évnyi működés után azonnali leállást jelentett be a légitársaság

légitársaság
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 14:50
csődleállás
Az alaszkai légitársaság már korábban is problémákba ütközött, azonban most az adósságok olyan mértékűre nőttek, hogy kénytelenek voltak csődöt jelenteni. Mindezek ellenére a tulajdonos nem adta fel, és most befektetőket keres.

Egy amerikai légitársaság bejelentette azonnali leállását, miután 66 éven át működött.

A légitársaságnak rengeteg adósság halmozódott fel az évek során.
A légitársaságnak rengeteg adósság halmozódott fel az évek során (Képünk illusztráció) Fotó:   Pixabay

Adósságok miatt jelentet csődöt a légitársaság

A Kenai Aviation csődöt jelentett, pénzügyi fizetésképtelenségre hivatkozva, és megszüntette működését, minden járatát törölve. A légitársaság tulajdonosa, Joel Caldwell közleményt adott ki, amelyben mély megdöbbenésének adott hangot a történtek miatt.

Ahol mások utasokat látnak, én alaszkai emberek összekapcsolódását látom. Olyan embereket látok, akik fontosak számomra. Egy élénk, fejlődő légitársaságot látok, telt járatokat, növekedést, és a legjobb szerelői, földi és pilótacsapatot, akikkel valaha együtt dolgozhattam. Minden működési mutató szerint a Kenai Aviation sikeres, és mégis, pénzügyileg fizetésképtelenek vagyunk

- olvasható közleményében.

A légitársaságot 1959-ben alapították, és alaszkai közösségeket szolgált ki. Először 2017 végén merült fel az, hogy véglegesítik a vállalat bezárását, azonban gyorsan közbeléptek, és meg tudták menteni. Mindezek ellenére a Covid okozta lezárások óriási adósságot okoztak a társaságnak, illetve idén nyáron egy nagyobb karbantartás is kimaradást okozott.

Joel hozzátette, hogy nem hajlandó feladni, és befektetőt keres, aki megmentheti a légitársaságot - írta a Daily Mail.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu