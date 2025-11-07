Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Rezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Több ember is kórházba került, miután egy rejtélyes csomag érkezett a katonai bázisra

katonai bázis
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 15:10
evakuálásEgyesült Államok
Ismeretlen anyagot találtak egy csomagban, ami egy Egyesült Államokbeli katonai bázisra érkezett. Több épületet is evakuáltak, miközben a bázis egyes dolgozóit kórházba kellett szállítani.

Több ember is rosszul lett és egy egész bázist evakuálni kellett az Egyesült Államok egyik katonai bázisán, miután egy gyanús csomag érkezett.

A katonai bázis egyik épülete jelenleg is lezárás alatt van.
A katonai bázis egyik épülete jelenleg is lezárás alatt van. (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

Több embert is kórházba szállítottak a katonai bázisról

A csomagot a marylandi Andrews légitámaszpontra szállították, ahol vizsgálat indult az eset kapcsán. A Washington D.C.-től nem messze található bázist kiürítették, és biztonsági kordont állítottak fel a lehetségesen szennyezett épületek körül, miután a borítékban ismeretlen fehér port találtak.

Elővigyázatosságból az épületet és a vele összeköttetésben álló épületet evakuálták, valamint biztonsági zónát jelöltek ki a környéken. A bázis elsőként reagáló egységei a helyszínre érkeztek, megállapították, hogy nincs közvetlen veszély, majd átadták az ügyet a Különleges Nyomozóirodának. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van

- írta közleményében a bázis.

A bázison dolgozó több személyt a boríték felbontása után, ahogy érintkeztek az ismeretlen anyaggal, kórházba szállítottak. A veszélyes anyagokra szakosodott (HAZMAT) egységek a helyszínen dolgoztak, és egyelőre nem találták veszélyesnek a port, de az ügyhöz közel álló forrás szerint a vizsgálat továbbra is tart.

A bűnügyi helyszínelők csütörtök este elhagyták a bázist, amely azóta újra normál üzemmódban működik, azonban az az épület, ahol a levelet felnyitották, továbbra is lezárás alatt van - írta az Express.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu