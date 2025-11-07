Több ember is kórházba került, miután egy rejtélyes csomag érkezett a katonai bázisra

Több ember is rosszul lett és egy egész bázist evakuálni kellett az Egyesült Államok egyik katonai bázisán, miután egy gyanús csomag érkezett.
A csomagot a marylandi Andrews légitámaszpontra szállították, ahol vizsgálat indult az eset kapcsán. A Washington D.C.-től nem messze található bázist kiürítették, és biztonsági kordont állítottak fel a lehetségesen szennyezett épületek körül, miután a borítékban ismeretlen fehér port találtak.
Elővigyázatosságból az épületet és a vele összeköttetésben álló épületet evakuálták, valamint biztonsági zónát jelöltek ki a környéken. A bázis elsőként reagáló egységei a helyszínre érkeztek, megállapították, hogy nincs közvetlen veszély, majd átadták az ügyet a Különleges Nyomozóirodának. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van
- írta közleményében a bázis.
A bázison dolgozó több személyt a boríték felbontása után, ahogy érintkeztek az ismeretlen anyaggal, kórházba szállítottak. A veszélyes anyagokra szakosodott (HAZMAT) egységek a helyszínen dolgoztak, és egyelőre nem találták veszélyesnek a port, de az ügyhöz közel álló forrás szerint a vizsgálat továbbra is tart.
A bűnügyi helyszínelők csütörtök este elhagyták a bázist, amely azóta újra normál üzemmódban működik, azonban az az épület, ahol a levelet felnyitották, továbbra is lezárás alatt van - írta az Express.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.