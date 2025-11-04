Borzalmas dolog történt, azonnal evakulálni kellett ezt a középiskolát

Sajtóinformációk szerint evakuálni kellett a bukaresti Theodor Pallady középiskolát, miután erős gázszag terjengett az épületben.
A hatóságok szerdán beavatkoztak a főváros 3. kerületében található Theodor Pallady iskolánál, miután erős gázszagot észleltek. A gázt elzárták, a diákokat és a tanárokat evakuálták – számolt be róla a Maszol.
A portál szerint az ellenőrzések után a Distrigaz megállapította, hogy a gáz nem az épületen belül szivárgott, hanem a középiskola közelében található szelepen át.
Úgy tudni, a tanárok hívták a 112-es segélyhívó számot, és mire a mentőcsapatok megérkeztek, az összes ablakot kinyitották, hogy kiszellőztessék a helyiségeket. A tanárok az iskola első emeletéről jelentettek gázszagot.
Az ISU közlése szerint a középiskola épületében, az osztálytermekben is végeztek méréseket, de a szakértők megállapították, hogy bent nem volt gázszivárgás, csak az épületen kívüli szelepen.
