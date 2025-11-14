Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Napsütöttebb, de még mindig nagyon ködös időjárással érkezik a péntek

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 06:30
ködIdőjáráselőrejelzés
Délután akár 16 fokot is mérhetünk.
B. V.
A szerző cikkei

Viszonylag kellemes időjárással zárul munkahetünk, miután pénteken az élénkülő délnyugati, déli szél hatására dél felől csökken a felhőzet, és szűnik a köd is. Ennek fényében főként az északi tájakon maradhat csak tartósan ködfelhős idő.  A napsütötte óráknak köszönhetően azonban a kora reggeli 6 fokos átlagot követően 16 fok körüli értékeket is mérhetünk majd a legmelegebb órákban.

Pénteki időjárásunk több napsütéssel érkezik az előző napokhoz képest.
Pénteki időjárásunk több napsütéssel érkezik az előző napokhoz képest. Fotó: Köpönyeg

Pénteki időjárásunk veszélyeket is tartogat

Habár többnyire zavartalan nap várható november 14-én, egyes vármegyékre a Hungaromet elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a következő szöveggel. 

Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható.

Fotó: HungaroMet

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu