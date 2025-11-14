Napsütöttebb, de még mindig nagyon ködös időjárással érkezik a péntek

Viszonylag kellemes időjárással zárul munkahetünk, miután pénteken az élénkülő délnyugati, déli szél hatására dél felől csökken a felhőzet, és szűnik a köd is. Ennek fényében főként az északi tájakon maradhat csak tartósan ködfelhős idő. A napsütötte óráknak köszönhetően azonban a kora reggeli 6 fokos átlagot követően 16 fok körüli értékeket is mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
Habár többnyire zavartalan nap várható november 14-én, egyes vármegyékre a Hungaromet elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a következő szöveggel.
Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható.
