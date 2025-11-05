Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Nyugodt idővel köszönt ránk a szerda: se eső, se szél, csak napsütés

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 06:30
Az egyedüli zavaró tényező a kora reggeli köd lehet.
Nyugodt szerdai időjárással zárjuk a hét első felét. November 5-én ugyanis a hajnali, reggeli rétegfelhők megszűnése után csak fátyolfelhők szűrik majd napsütést az égen, aminek köszönhetően eső egyáltalán nem várható, ahogy szél sem. Ennek fényében, habár túl meleg nem lesz, nem kell túlöltözni, miután a nappali csúcshőmérséklet akár a 15 fokot is elérheti a hajnali 5-6 fokos átlag után. 

Nyugodt időjárás várható, csak a köd lehet zavaró

 

Kritériumoknak megfelelő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű. Szerdán a hajnali órákban néhol sűrű köd képződhet

- írja a HungaroMet.

 

