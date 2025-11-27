Időjárás: nem szabadulunk a borult időtől

Csütörtökön változóan felhős, rétegfelhős idő várható, de csapadék nélkül. Reggel nulla fok lesz, délután 5 fokra számíthatunk.

Az időjárás előrejelzés szerint felhős időnk lesz / Fotó: Mateus Andre / Forrás: Freepik.com

Az időjárás előrejelzés szerint marad a felhős idő

Borult, párás idő ígérkezik pénteken, délen helyenként kisebb eső vagy szitálás is kialakulhat. Hajnalban ismét gyenge fagy valószínű, délutánra nagyjából +5 fokig emelkedik a hőmérséklet.

A hétvége első felén, szombaton továbbra is jellemzően borús, párás idő lesz, elsősorban déli területeken fordulhat elő gyenge csapadék. Az északnyugati szél mérsékelt marad. A hőmérséklet várhatóan +4 és +9 fok között alakul - számol be róla a Köpönyeg.

Vasárnap erősen felhős, vagy borult égbolt valószínű, többfelé kisebb eső előfordulhat. A légmozgás gyenge lesz. Marad a 7 fok körüli maximum.