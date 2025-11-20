Mesébe illő, így érkezett meg a hóesés hazánkba

Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 14:48 / FRISSÍTÉS: 2025. november 20. 14:49
A Börzsönyben és a Kőszegi-hegységben is fehérbe borult a táj. Mindenki erre várt, megérkezett a hóesés!
Az időjárás nem tétlenkedett, bejöttek az előrejelzések, tényleg itt a hóesés! Pár nappal ezelőtt már megmutatta téli arcát a Kékes és Bánkút, most pedig arról jött hír, hogy fehérbe öltözött a Börzsöny és a Kőszegi-hegység.

Ide érkezett meg a hóesés

Kőszegen a városban havas eső volt, ami hamar abbamaradt, de a Kőszegi-hegységben még szállingózik ezekben a percekben, ez látható a Kendig-csúcson elhelyezett webkamerán - írja a vaol.hu.

A turisták kedvenc menedékházát, a Nagy Hideg-hegyi turistaházat, és az elé táruló panorámát is kamerán keresztül lehet követni. Közvetlenül a ház előtt látható a déli sípálya, amelyet mostanra hó borít - tekinthető meg az Időkép felvételén.

 

