Magyarországon is rohamosan terjed a hepatitis A

Hepatitis A
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 16:45
higiéniafertőzés
A sárgasággal járó betegség hazánkban is egyre jobban jelen van. A hepatitis A megállításában kulcsfontosságú a megfelelő higiénia.

A hepatitis A vírus tovább terjed, már Magyoroszágon is jelen van. A fertőzés megállításában fontos szerepet játszik a megfelelő higiénia betartása.

A hepatitis A terjedhet anélkül, hogy észre vennénk a tüneteit.
A hepatitis A terjedhet anélkül, hogy észre vennénk a tüneteit.
Fotó:  Pexels.com

Hepatitis A - több mint ezren megfertőződtek már

Továbbra is terjed a hepatitis A vírusa, a kézmosás a legjobb megelőzés - írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében. A környező államokhoz - Ausztria, Csehország és Szlovákia - hasonlóan Magyarországon is megnövekedett az idei évben a regisztrált hepatitis A-s esetek száma.

Magyarországon idén november 19-ig 1648 megbetegedést jelentettek, a legtöbb pácienst Budapestről, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből. A betegek 56 százaléka férfi, 44 százaléka nő volt. A fertőzések leggyakrabban 3-14 éves gyermekek körében fordultak elő. A hepatitis A-vírussal fertőzöttek közül négy felnőtt hunyt el, mind a négyen krónikus alapbetegséggel küzdöttek.

A vírus elsősorban orális-fekális úton terjed, vagyis piszkos kézzel, fertőzött széklettel szennyezett vízzel vagy ételek fogyasztásával. A fertőzés kockázata különösen magas olyan helyeken, ahol nem megfelelőek a higiénés körülmények.

A fertőzések jelentős része tünetmentesen zajlik, így a magát egészségesnek érző ember is továbbadhatja a vírust. A lappangási idő átlagosan egy hónap. Először általános tünetek jelentkeznek, mint hasi fájdalom, hányinger, étvágytalanság, rossz közérzet, láz, izom- és ízületi fájdalom. A jellegzetes tünet, a sárgaság csak később alakul ki, ekkor a bőr és a szemfehérje sárgás színűvé válik, és ekkor merül fel először a hepatitis A-fertőzés lehetősége. Különösen a gyermekek körében gyakori a tünetmentes fertőzés. Általában enyhe lefolyású a betegség, de az életkor előrehaladtával, krónikus betegség esetén nagyobb a veszélye a súlyos megbetegedésnek.

A terjedés megelőzésében kulcsszerepe van a kézmosásnak és a személyi higiénének. A páciens már a lappangási idő egy részében és a bevezető tünetek alatt is székletével üríti a vírust, másokat megfertőzhet, ezért nagyon fontos a higiénés szabályok folyamatos betartása, függetlenül attól, hogy van-e hepatitis A-s beteg a környezetünkben.

A hepatitis A-val fertőzöttek szoros kontaktjai - például családtagok, közös háztartásban élők - térítésmentesen részesülnek védőoltásban. Ezt minden esetben az illetékes járványügyi hatóság szervezi meg, az oltóanyagot pedig a NNGYK biztosítja - tájékoztatott az MTI.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
